İYİ Parti'de istifa depremi! Binlercesi yolları ayırdı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılmaması ve Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından istifa etmesi Diyarbakır’da deprem etkisi yarattı.

Diyarbakır İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen il başkanı ve Salim Ensarioğlu’nun oğlu Vecdin Ensarioğlu, 12 bin 750 üyenin istifa ettiğini açıkladı.

Vecdin Ensarioğlu, Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde varlıklarının söz konusu olamayacağını belirterek, “Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte ayrıca 12 bin 750 üyeyle İYİ Parti’den istifa ettiğimizi kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz” dedi.

Vecdin Ensarioğlu, sosyal medyadan Salim Ensarioğlu’na yapılan ithamları esefle kınadıklarını söyledi. Diyarbakır’da bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesinin toplumun büyük kesimi tarafından doğal karşılandığını aktaran Ensarioğlu, şöyle devam etti:

“Sayın Bakanımızın (Salim Ensarioğlu) sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliğini çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır. 21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere ‘hür ve müstakil’ olarak yolunda devam etmek isteyen, gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Sayın Bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlarla hatırlatmak isteriz: 21. yüzyıldayız.”

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Şeyh Said tartışmaları ve Ensarioğlu’nu istifaya götüren süreç

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılan yeni yola “Şeyh Said Bulvarı” adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin X’ten açıklama paylaştı.

Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söyleyen Ensarioğlu, “Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz” dedi.

Said Nursi ve Seyid Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini belirten Ensarioğlu, şöyle devam etti:

“Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum.”

İYİ Partili Mehmet Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklaması nedeniyle disipline sevk edildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Ensarioğlu‘nun Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle Meral Akşener’in talimatıyla disipline sevk edildiğini duyurdu.

Zorlu, X’ten paylaştığı açıklamada, Ensarioğlu’nun açıklamalarını kabul etmediklerini söyledi, “Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz” dedi.

Ensarioğlu’nun disipline sevk edildiğini söyleyen Zorlu’nun açıklaması şöyle:

“İstanbul Milletvekili Sayın M. Salim Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır.”

Ensarioğlu da 15 Aralık Cuma günü İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu:

“Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İYİ Parti’nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan milliyetçi, kalkınmacı ve demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İYİ Parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: ‘Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.’ Hakka olan hürmetimden dolayı bugün itibarıyla İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.“