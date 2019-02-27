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İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşe yazısında İYİ Parti’de yaşanan krizin arka planında Meral Akşener ve Koray Aydın arasında yaşanan anlaşmazlığın olduğunu ileri sürdü. Alçı, Koray Aydın’la ilgili parti içindeki 'ajan' iddialarını hatırlattı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

CHP ve HDP ittifakı altında seçimlere giren İYİ Parti’de yaşanan kriz Meral Akşener’in liderliğinin yeniden sorgulanmasına neden olurken siyaset kulislerinde 31 Mart seçimleri sonrası zaten karışık olan partide ciddi parçalanmaların yaşanacağı konuşuluyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı da bugünkü köşesinde İYİ Parti içinde yaşanan siyasi krizi değerlendirdi.

"Koray Aydın aslında ajan, komployu bizzat o kurdu"

Alçı, partideki karışıklığın sebebini Akşener ve Koray Aydın arasında yaşanan gerilime bağlarken Mersin’de yaşanan başvuru skandalında da Aydın’ın parmağının olduğunu ileri sürenlerin bulunduğunu yazdı. Alçı, seçimlerin ardından partide ciddi bölünmelerin yaşanabileceğini belirtti.

İşte Alçı’nın o yazısından ilgili bölüm;

"İYİ Parti’de işler hiç iyi gitmiyor. Cumartesi günü partinin içindeki krizi yazdım. Meral Akşener ve Koray Aydın arasında ciddi bir gerilim olduğundan, Ümit Özdağ’ın mevcut gidişten rahatsızlık duyduğundan, zamanında Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri gibi tavır koymamaktan pişman olduğundan bahsettim.

Aradan geçen 4 günde partiye yakın çevrelerden çok ilginç şeyler işittim. Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, Burhanettin Kocamaz’ın aday olamamasının sorumlusu olarak Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ı işaret etmişti. Parti içinde ve etrafında bundan çok daha vahim iddialar konuşuluyor.

Koray Aydın’ın aslında ajan olduğu, bu komployu bizzat onun kurduğu, il başkanının onun haberi olmadan hiçbir şey yapmayacağını ileri sürenler var. Bu iddia bana “Acaba Akşener de içimizden vurulduk derken bunu mu kast ediyor?” sorusunu sordurttu.

Bu iddiaların aslı astarı var mı bilmem ama görünen o ki Mersin’in faturası seçimden sonra Koray Aydın’dan çıkarılacak. Parti içinde Aydın’a, başta Trabzon milletvekili olmak üzere 4-5 yakın isim var. Bu isimler dışında arkasında duracak fazla kimse yok.

Ancak benim İYİ Parti ile ilgili esas gördüğüm sorun  Meral Hanım’ın liderliğini kabul ettirememiş olması. Şunu söylemeliyim ki, partinin içinden ya da o çevrelerden birçok kişi şayet köken olarak MHP’li ya da ülkücü ise “Akşener iç işleyişi pek bilmez, zaten karışmaz, o görünürdeki lider. Ülkücü camiayı tanımaz, hassasiyetleri anlamaz” diye konuşuyor. O camianın dışındakiler ise “Bu parti merkez sağ bir parti olacaktı. Çok daha geniş bir yelpazeyi kucaklayacaktı. Meral Hanım bütün kadroları ülkücülere kaptırdı.  Halbuki MHP’nin kötü bir taklidi olmak için yola çıkmadı İYİ Parti” yorumunda bulunuyorlar.

1 Nisan’dan itibaren Akşener’in işi zor görünüyor. Hem parti içi iktidar kavgası hem de kimlik bunalımı başgösterebilir."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
  1. Trabzon
  2. Mersin
  3. İYİ Parti
  4. Meral Akşener
  5. Nagehan Alçı
  6. Nagehan Alçı yazıları
  7. habertürk
  8. Koray Aydın

YORUM YAZ

  • Mehmet öksüz Mehmet öksüz 37 dk önce
    Bu fetöcü nagihanın sözleri tam bir provakatör kokuyor.önce kendisine baksın.pis fetöcü.
  • yazıYORUMyazıYORUM39 dk önce
    Yaw ne olacak, Maral Apla yine bir istifa tiyatrosu çevirir, yoğun istek üzerine gelir koltuğa oturur, onun klavuz keMAL Kıvırtganoğlu , koltuk nasıl korunur öğretir Maral Aplaya

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