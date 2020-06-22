  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İYİ Parti’de Göçen, Kırşehir İl Başkanı olarak güven tazeledi

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nın 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:16:50 -
İYİ Parti’de Göçen, Kırşehir İl Başkanı olarak güven tazeledi

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nın 2. olağan kongresinde başkanlığa yeniden Müfit Göçen seçildi.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla pazar günü yapıldı. Mevcut başkan Göçen’in tekrar aday olduğu seçimlere çok sayıda partili katıldı.


Delegelerin oy kullanımının ardından yeniden başkanlığa seçilen Müfit Göçen, partisine kurulduğu günden bu yana hizmet verdiğini, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.


Amaçlarının parti politikalarını herkese ulaştırmak olduğunu ifade eden Göçen, iyi, doğru ve dürüst siyaset yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı