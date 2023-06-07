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Siyaset İYİ Parti'de flaş gelişme! Bu kararı aldılar
Siyaset

İYİ Parti'de flaş gelişme! Bu kararı aldılar

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:13:00 -
İYİ Parti'de flaş gelişme! Bu kararı aldılar

14 Mayıs seçimlerinde beklenilenin altında kalan İYİ Parti’de, bazı il başkanları, bir araya geldikleri İYİ Parti lideri Meral Akşener’e, “Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde illeri olumsuz etkilediğini” söyleyerek yerel seçimler için de “ittifaksız yöntem” önerisi sundu.

14 Mayıs seçimlerinde beklenilenin altında kalan ve yerel seçimler için ittifaksız katılımı gündemine alan İYİ Parti’de seçeneklerin masaya yatırıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bazı il başkanları, bir araya geldikleri İYİ Parti lideri Meral Akşener’e, “Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde illeri olumsuz etkilediğini” söyleyerek yerel seçimler için de “ittifaksız yöntem” önerisi sundu.

Bazı il başkanları ise 2018’deki yerel seçimlerdeki ittifakın yararlı olduğuna ve CHP ile tekrar ittifak yapılabileceğine dikkat çekti. Buna karşın il başkanlarındaki hâkim görüş, 6’lı masadaki CHP dışındaki partiler ile “ittifak yapılmaması” yönünde oldu.

 
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