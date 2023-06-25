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Siyaset İYİ Parti'de en fazla hala oğluna tepki var! Dikbakır'a GİK şoku
Siyaset

İYİ Parti'de en fazla hala oğluna tepki var! Dikbakır'a GİK şoku

Yeniakit Publisher
2023-06-25 19:32:00 -
İYİ Parti'de en fazla hala oğluna tepki var! Dikbakır'a GİK şoku

Seçim öncesinde eşini koluna takarak market market dolaşan Meral Akşener'in halasının oğlu Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel İdare Kurulu için yapılan seçimde en yüksek ret oyu alarak asil listeden düştü.

İYİ Parti GİK oylamasında en yüksek ret oyunu Meral Akşener'in halasının oğlu aldı.

Dikbayır asil listeden düştü, yerini yedek listedeki kadın üye Kübra Dursun'a bıraktı. Dikbayır, İYİ Parti’nin Başkanlık Divanı’nda bulunuyor.

Öte yandan İYİ Parti’ye katılan, MHP eski Grup Başkanvekili Oktay Vural GİK üyesi oldu. MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı, Adana milletvekili Ayyüce Türkeş de parti yönetimine girdi.

Ümit Dikbayır ile birlikte üstü çizilen diğer delegeler ise Ömer Karataş, Metin Ergun ve Uğur Poyraz oldu.

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