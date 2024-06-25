İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'a canlı yayında sürpriz davet

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceği iddiası gündemdeki yerini koruyordu. Konuyla ilgili Barış Yarkadaş tv100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barış Yarkadaş'ın iddiası şöyle:

"KORAY AYDIN PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18'DE İSTİFA EDECEK"

"Koray Aydın Perşembe günü saat 18.00’da İYİ Parti’den istifa edecek. Sosyal medya hesabından geniş bir deklarasyon ile duyuracak. Duyururken kongre sürecinde yaşadıklarını, kendisine selam veren partili arkadaşlarının hiçbir göreve getirilmediğini, illerde kendisine oy veren 548 delegenin İYİ Parti’de adeta siyasi tecrite uyguladığını bu sebeple İYİ Parti’de devam edemeyeceğini açıklayacak.

O FOTOĞRAFTAN DOLAYI DUYGUSAL HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

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Bugün Koray Aydın’a yakın isimlerle konuştum. Özellikle geçen haftadan bu yana yaptığı ve bayram günü ortaya çıkan bir fotoğraftan dolayı hayli duygusal bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade ettiler. İYİ Parti’nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ‘ağabeyim’ diye seslenir. Dervişoğlu bayramdan önce Aydın’ı arayarak ‘eşimle birlikte seni ve yengeyi ziyaret etmek istiyoruz’ diyor. Aydın da kapısının açık olduğunu belirtiyor. Bayramda Aydın, Dervişoğlu’nun kendisini aramasını beklerken bu telefon gelmiyor. Dervişoğlu, Akşener’i ve ailesini ziyaret ediyor, orada uzun bir sohbet yapılıyor. Aydın’a gelen bilgiye göre Dervişoğlu’nun Aydın’ı ziyaret edeceği evde bayramda konuşuluyor. Ne oluyorsa Dervişoğlu, Akşener’i ziyaret ettikten sonra Aydın’ı aramıyor ve bayramda ziyaret etmiyor.

"DEMEK Kİ AKŞENER DE DERVİŞOĞLU DA PARTİDE BENİ İSTEMİYOR"

Aydın yakın çevresine ‘Dervişoğlu bana ağabeyim der, saygıda kusur etmez, bayramdan önce arayıp geleceğini söyledi ama ne olduysa Akşener’in evinde yapılan konuşmalardan sonra Dervişoğlu ne aradı ne geldi. Demek ki Akşener de Dervişoğlu da partide beni istemiyor’ diyor. Dervişoğlu, Aydın'ı arasaydı evine gitseydi Aydın'ın istifa kararı ertelenebilirdi."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve beraberindeki 14 milletvekilinin İYİ Parti'den istifa ederek Demokrat Parti'ye geçeceği söylentisi muhalefet partileri arasında yeni gelişmelere neden oldu.

"İTİRAZIM MEVZUNUN SUNULUŞ BİÇİMİNEDİR"

Söz konusu iddia üzerine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tv100 yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Gültekin Uysal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Demokrat Parti tarihsel geçmişiyle birlikte her daim milletin toplanma merkezidir. Biz fikrimize, düşüncemize ortalık edecek bu mücadeleye omuz verecek herkese bu partinin kapısı açıktır. O açıdan partiyi kapatmak gibi bir niyetimiz asla yoktur. 3 milletvekilinden memnun değiliz. Grubumuzun olmasını büyük bir arzuyla çabalıyoruz. İtirazım mevzunun sunuluş biçiminedir. Koray Bey başta olmak üzere doğrudan bir temasım yoktur. Siyasi partilerde katılmak isteyen milletvekilleri sadece İYİ Parti’den değil, diğer partilerden de zaman zaman oluyor."

GÜLTEKİN UYSAL: KORAY AYDIN’LA BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI

Uysal'ın "Bu manada ne Sayın Koray Aydın’la ne de etrafıyla bir görüşme ve fikir paylaşmamız olmadığını ifade diyorum bunu beyan etmek istiyorum." sözleri üzerine Hacır "Arkadaşlarınızın da olmadı mı?" sorusunu yöneltti. Uysal da, "Olabilir partilerin siyasi hareketliliği içerisinde bu tür beyanlar olabilir ama bizim somut bir görüşmemiz ya da talep olmadı." ifadelerini kullandı.

KORAY AYDIN’A ÇAĞRI YAPTI: DEMOKRAT PARTİ'NİN KAPILARI AÇIKTIR

Aydın'a davette bulunan Uysal, "Herkese çağrımız var. Türkiye konjonktürel problemlere çözüm aradı. Siyasetin marjinalleştiğini görüyoruz. Aklı selim olan herkese Koray Bey de dahil olmak üzere Demokrat Parti’nin kapıları açıktır. Sayın Aydın, bir parti içerisinde genel başkan adayı olmuş, nezaketsizlik etmek istemeyiz. Onlar kendi parti iç süreçleriyle beraber değerlendirmelerini yapacaklardır. 3 milletvekilinden memnunuz gibi bir düşüncede değiliz, daha büyütmek için her tür inisiyatifi alacağız." sözlerini kaydetti.

Kaynak: TV100

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