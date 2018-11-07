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İYİ Parti'de deprem! Görevlerinden ayrıldılar

İYİ Parti'de, Abdullah Çatlı ve ülkücülere hakaret edilmesi istifaları beraberinde getirdi. Kurucular Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Azmi Yetim ve Betül Bayraktar Orhan, görevlerinden istifa etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:12
İYİ Parti'de deprem! Görevlerinden ayrıldılar

İYİ Parti, bugün iki kurucular kurulu üyesinin istifasıyla sarsıldı. Uzun süredir yapılan siyaset ve atamalar nedeniyle rahatsızlıklarını dile getiren İYİ Parti'nin çekirdeğini oluşturan ülkücüler, sorunları anlatacak muhatap bulamayınca istifa mekanizmasını çalıştırmaya başladı. Kurucular Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Azmi Yetim ve Betül Bayraktar Orhan hem görevlerinden, hem de İYİ Parti'den istifa ettiklerini duyurdular.

Ahmet Azmi Yetim istifa etti

 

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Azmi Yetim istifa gerekçesinde, "Ülkücüler, kendilerine değil ama Türk milletine yapılan bu vefasızlığı affetmemiştir ve asla affetmeyecektir. Çünkü bu hareket demokrasi içi son bir şanstı ve millet size güvenmişti ama siz yaptığınız manevrayla Türk milletine çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattınız. Mevcut durumun 40 yılı aşkın bir süredir onurla ve gururla taşıdığım ülkücülük anlayışına uymadığı ve yola çıktığımız ilke, hedef ve ideallerin mevcut yapı ve anlayışla gerçekleştirilebileceğine güvenimi ve inancımı yitirdiğim için İYİ Parti Kurucular Kurulu ve parti üyeliğimden istifa ediyorum” dedi.

 Betül Bayraktar Orhan istifa etti

21. dönem milletvekili Burhan Orhan'ın eşi Kurucular Kurulu Üyesi ve GİK eski üyesi Betül Bayraktar Orhan ise istifa dilekçesinde, "Bugün varılmak istenen hedefin ve süreç içinde izlenen yolun, partimizin kuruluşundaki ilkeleri, hedefleri ve topluma vadettikleri ile örtüşmediği konusunda kanaatim beni bugün itibari ile İYİ Parti’deki tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa etme noktasına getirmiştir" ifadesini kullandı. 21'inci dönem milletvekili Burhan Orhan da aynı gerekçelerle İYİ Parti'deki tüm görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Ciddigazete

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:12
  1. İYİ Parti
  2. istifa
  3. Meral Akşener

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