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İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa etti

İYİ Parti Ergene İlçe Başkanı Kevser Gençalp ve ilçe yönetim kurulu, CHP ile yapılan ittifaka tepki göstererek görevlerinden istifa etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:22
İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa etti

Tekirdağ'da, İYİ Parti Ergene İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

İttifak hayal kırıklığına neden oldu

Parti binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp, görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi. Gençalp, "Kurucu İlçe Başkanı olduğum İYİ Parti Ergene İlçe Başkanlığından istifa ediyorum. Çünkü teşkilatımız Tekirdağ'da ittifak yaptı. Bu hem yönetimimizde hem de seçmenimizde büyük hayal kırıklığı yarattı. Bir yıl boyunca çabaladığımız Ergene'de bu durum bizi üzdü ama Genel Merkezimizin aldığı karara saygı duydu. Bu arada da il yönetimimiz bizi yok saydı. İl yönetimi bizi yok saydığı için istifa kararı aldık" dedi.

"Kendime yakıştıramadım"

24 Haziran seçimlerinde halkın kendilerine ilgi gösterdiğini belirten Gençalp, "24 Haziran seçimlerinde halkımız bize ilgi gösterip, destek verdi. Yeni kurulan bir ilçede yüzde 12 oranında oy aldık ve başarılı bir ilçe olduk. İttifak ile ilgili Genel Merkezimizden bir şey gelmeden CHP adaylarını açıkladı ve 'İYİ Parti destekliyor' dedi. Bunun üzerine ilde basın açıklaması yaparak destek vermediğimizi söyledik. Orada da ben CHP Ergene Belediye Başkan adayı Rasim Yüksel'i desteklemeyeceğimi söyledim. Bizleri dikkate almadıkları için ben 'Hayır' dedim. Bu cevabımın ardından Rasim Yüksel, durumu kişiselleştirerek şahsıma tavır aldı. İl yönetimimiz ile görüşerek meclis üyesi listesi yaptılar. Ardından da bizleri yok saydılar. Bu benim kabul edemeyeceğim bir konuydu. Rasim Yüksel de durumu daha çok kişiselleştirdi. Ben de Kevser Koçerdin Gençalp olarak bir çatı altında olup desteklemeyi kendime yakıştıramadım ve görevimden istifa ettim. Buradaki suçlu Rasim Yüksel değil, kendi il teşkilatım İYİ Parti. Bu yüzden de istifa kararı aldım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:22
  1. Tekirdağ
  2. İYİ Parti
  3. CHP
  4. kriz
  5. istifa

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