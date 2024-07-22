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Siyaset İyi Parti'de bir istifa daha! Ersagun Yücel yolları ayırdı
Siyaset

İyi Parti'de bir istifa daha! Ersagun Yücel yolları ayırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-22 21:40:00 - 2024-07-22 22:04:02
İyi Parti'de bir istifa daha! Ersagun Yücel yolları ayırdı

İstifalarla çalkalanan İyi Parti'de Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel istifa kararı aldı

İyi Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel partisinden istifa etti.

Ersagun Yücel, istifasını şu sözlerle duyurdu:

Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim. İYİ Parti'nin en zor zamanlarında hiç bir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum.

Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim.

İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ BUGÜN TOPLANMIŞTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Dervişoğlu, partinin genel merkez ek binasında yapılan toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

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