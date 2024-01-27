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Gündem İYİ Parti'de 'bıçak' tartışması: O kan kimin?
Gündem

İYİ Parti'de 'bıçak' tartışması: O kan kimin?

Yeniakit Publisher
2024-01-27 12:48:00 -

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Kalbimden ve sırtımdan bıçaklanıyorum." sözlerine, basın danışmanlığı görevine son verilen gazeteci Murat İde yanıt verdi. İde "O kanlar kendisine ait değildir. Büyük ihtimalle genel başkanı canından çok seven, sadakatle çalışan insanların kanıdır." diye konuştu.

Meral Akşener, Erzurum'da partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında "Bu sıralarda zaman zaman bıçaklanıyorum. Kimi zaman kalbimden, kimi zaman ciğerimden bıçaklanıyorum." açıklaması yaptı. Bu sözler tartışmalara yol açarken, gazeteci Cem Küçük, 2023'ün kasım ayında Meral Akşener'in basın danışmanlığı görevine son verilen gazeteci Murat İde'ye "Seni mi kastediyor?" sorusunu sordu. İde ise bu soruya "Yok ya şahıs olarak beni kastetmiyordur. Ben niye bıçaklayayım? Benim işime son veren kendisiydi." yanıtını verdi.

 

Ardından konuşmasına devam eden İde, "Son dönemde istifa edenleri kastediyor sanıyorum. Akşam üzeri gördüm, 'Kalbimden ve sırtımdan bıçaklanıyorum son günlerde'... Ben genel başkanın yerinde olsam o bıçaklandığını söylediği bıçağı bulurum, üzerindeki kanları tahlil ettiririm. Muhtemelen o kanlar sayın genel başkanın kendisine ait değildir. O kanlar büyük ihtimalle genel başkanı canından çok seven, inanılmaz bir sadakatle onunla birlikte çalışan insanların kanıdır. Yani bıçaklanan genel başkan değil, o bıçağın üzerindeki kanlar muhtemelen genel başkana aidiyetle çalışıp gerekirse canından çok seven insanların kanını bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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