İYİ Parti'de Ankara ve İYİ Parti'de Zonguldak'ın ardından bir toplu istifa şoku daha! Erhan Usta'ya zehir zemberek tepki
2023 seçiminden hezimetle ayrılan Meral Akşener'e bir şok da partisinin Samsun teşkilatı yaşattı.
İYİ Parti Samsun 19 Mayıs İlçe Başkanı Uğur Yaman, 23 asil ve 20 yedek üye ile birlikte yönetim kurulunun istifa ettiğini açıkladı.
Terör sevici HDP ile aynı masada buluşmasıyla birlikte yaşadığı seçim hezimetinden sonra, Meral Akşener'e partisindeki tepkiler dinmedi.
Partinin Ankara ve Zonguldak teşkilatlarından sonra, Samsun 19 Mayıs ilçe teşkilatı da topluca istifa etti.
İstifa dilekçelerini İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı'na gönderdiklerini söyleyen 19 Mayıs İlçe Başkanı Uğur Yaman, "Seçim sürecinden sonra biz istifa kararı almıştık. O süreçte devreye genel merkezin girmesi ile bunu ertelemiştik." dedi.
'Bizi yok saydılar'
23 asil ve 20 yedek üyeyle birlikte topluca istifa ettiklerini belirten Yaman, ilçe teşkilatının genel merkez tarafından yok sayıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
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Seçim sonrası il başkanımız Hasan Aksoy ve milletvekilimiz Erhan Usta'ya, '19 Mayıs ilçesinde neden seçim çalışması yapmadıklarını' sorduk. Bunu sorduk diye tepki gösterdiler. Soruyu soran ilçe yönetim kurulu üyemizi provokatörlük yapmakla itham ettiler. Usta'nın ilçe teşkilatımızı yok sayması ve yakışıksız üslubu nedeniyle istifa kararı aldık. Bu kararımız ile ilgili üç kez genel merkez ile görüştük. Ancak biz bu il yönetimi ile çalışmayacağımızı genel merkeze ilettik. Bu konuda herhangi bir adım atılmadığı için istifa dilekçelerimizi yazarak İl Başkanlığı'na gönderdik.
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