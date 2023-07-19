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Siyaset Kendi evlatlarını yiyorlar! İYİ Parti'de 6 isim ihraç ediliyor
Siyaset

Kendi evlatlarını yiyorlar! İYİ Parti'de 6 isim ihraç ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-19 17:46:00 - 2023-07-19 18:47:24
Kendi evlatlarını yiyorlar! İYİ Parti'de 6 isim ihraç ediliyor

2023 seçiminin kaybedenlerinden İYİ Parti'de 6 isim Meral Akşener'in imzasıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde hezimet yaşayan İYİ Parti'de, art arda yaşanan istifaların ardından istifa etmeyenler partiden birer birer gönderiliyor.

İP'li Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertuğan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti GİK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, GİK’le birlikte eş zamanlı olarak Merkez Disiplin Kurulu’nun da toplandığını aktararak “Bazı disiplin süreçlerine ilişkin kararlar alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanıp, ihraçların sinyalini vermişti.

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