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İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Yomramıza iki ayrı meydan kazandıracağız”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra’da şehir meydanı bulunmamasının fecaat olduğunu söyledi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:25
İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Yomramıza iki ayrı meydan kazandıracağız”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra’da şehir meydanı bulunmamasının fecaat olduğunu söyledi.


“Yomra’ya iki adet şehir meydanı kazandıracağız” diyen Bıyık, “Sancak ve Kaşüstü mahallelerimizde Yomramıza kazandıracağımız meydanlar tüm Karadeniz’in ilgi odağı olacak” diye konuştu.


Günümüzde şehirlerin meydanlar ile anıldığını belirten Bıyık, “Kaşüstü yeni yapılaşan bir alan. Burada belediyelerin meydan alanlarını, yeşil alanları, park ve bahçe alanlarını, otoparklar ve yollar için gerekli olan alanları imar planlarından oluşturması gerekirdi. Maalesef Yomramızda bu hususta ciddi yanlışlar yapıldı. Günümüzde şehirler meydanları ile anılıyor ama Yomra’mızın bugün meydanı yok. Bugünkü durumda Yomra’ya bir meydan kazandırmak yeterli değildir. İlçemizin nüfus yoğunluğuna ev sahipliği yapan Sancak ve Kaşüstü mahallelerimize birer ayrı meydan yapılması gerekir. Yomra oldukça köklü bir ilçe, Sancak Mahallesi Yomra’nın merkezi ama Sancak Mahallesi’nde meydan yok. Bu olacak iş değildir. Kaşüstü’nde bulunan Dünya Ticaret Merkezi (DTM) alanı keşke meydan olarak düzenlenseydi. Ancak pek çok konuda olduğu gibi Yomra’dan o alanın Yomralılara hizmet edecek şekilde düzenlenmesi için de bir talep olmadı. Kimse çıkıp DTM’nin yerine otel yapılmasın, meydan yapılsın demedi. Orada şimdi otel yapılıyor. Artık orayı şehir meydanı yapma şansımız yok. Allah’ın izni ile 31 Mart’ta halkımız görevi bize tevdi ettiğinde Sancak ve Kaşüstü’de önemli çalışmalarımız olacak. Yomra’mıza kartpostallara konu olacak güzellikte, halkımızın nefes alacağı iki ayrı meydan kazandıracağız. Bugünkü şartlarda bunları yapmak zor değildir. Başarmak için istemek, planlamak ve çalışmalar gerekiyor. Hep birlikte Yomra’mızı görenlerin hayran kalacağı bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:25
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