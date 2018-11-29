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İYİ Parti yine Suriyeli düşmanlığı yaptı

Türkiye'de yaşayan Suriyelilere her seferinde nefret kusan İYİ Parti'de, partinin Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

29 Kasım 2018 Perşembe 12:03

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların, orta ve uzun vadede Türkiye’nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu öne sürdü. ‘Ensar-muhacir edebiyatı yapanlar’ diye dalga geçen Özdağ, şöyle kin kustu: “Bugün Türkiye’de yaşayan 20 kişiden birisi Suriyelidir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye’de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir. Daha şimdiden Kilis’te çoğunlukta olan Suriyeliler Kilislilere, ‘Burası bizim, siz gideceksiniz. Devlet buraları bize verdi’ diyerek tecavüzkar şekilde davranmaktadırlar. Suriye mafyası ve fuhuş çeteleri Türkiye’yi sarmış.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:03
  1. Kilis
  2. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ
  3. Suriyeli sığınmacılar

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  • fahrifahri9 dk önce
    arkadaş cümleyi istersen bir bütün istersen kelimeleri tek tek ele al ,neresi yanlış
  • TolgaTolga11 dk önce
    Cok dogru aciklamalari sayin ozdag in defolsun lar gitsinler artik bizim rizkimizi yiyorlar 50 milyar dolar harcandi bunlara para var eyt magdurlarina kaynak yok
  • meltemb41meltemb4113 dk önce
    yani diyorsun ki zamanında 140 bin yahudi türkiyeye yerleştirilirken o kültürel yapıya tehdit oluşturdmadı, o kadar çok göçmen varki bu ülkede çerkez, gürcü, manav yugoslav göçmenleri bu ülkenin kültür yapısını mı bozdu da suriyeliler bozacak bundaki akıl fazlalık bence boşuna verilmiş bu adama
  • KomünistKomünist13 dk önce
    Yalan mı söylüyor, adliyede çalışıyoruz en çok suriye uyrukluların dosyası geliyor
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