İYİ Parti yine Suriyeli düşmanlığı yaptı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların, orta ve uzun vadede Türkiye’nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu öne sürdü. ‘Ensar-muhacir edebiyatı yapanlar’ diye dalga geçen Özdağ, şöyle kin kustu: “Bugün Türkiye’de yaşayan 20 kişiden birisi Suriyelidir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye’de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir. Daha şimdiden Kilis’te çoğunlukta olan Suriyeliler Kilislilere, ‘Burası bizim, siz gideceksiniz. Devlet buraları bize verdi’ diyerek tecavüzkar şekilde davranmaktadırlar. Suriye mafyası ve fuhuş çeteleri Türkiye’yi sarmış.”