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İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor

31 Mart yerel seçimleri için adı İYİ Parti ile sıkça anılan ancak Akşener tarafından veto edilen İdris Naim Şahin'in Saadet Partisi ile görüştüğü iddia edildi.

17 Şubat 2019 Pazar 18:53
İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor

Adı İYİ Parti ile anılan ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilmeyen İdris Naim Şahin'in Saadet Partisi ile görüştüğü iddia edildi.

Siyasi partilerin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için son 2 günü kaldı. 19 Şubat akşamına kadar YSK'ya bildirmek zorunda.

Bu bağlamda partiler de isimler konusunda son çalışmalarını, görüşmelerini ve pazarlıklarını yapıyor.

İYİ Parti olmadı şimdi Saadet

Adı İyi Parti ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anılan İdris Naim Şahin'i İYİ Parti aday göstermemişti.

İYİ Parti-Şahin görüşmesinden olumlu sonuç çıkmamasının ardından şimdi de Saadet Partisi'nin İdris Naim Şahin'le görüştüğü iddia edildi.

Fethi Yılmaz konuyu köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimlere bir buçuk aydan az bir süre kala, en çok tartışılan illerden biri Ordu oldu.

Süreci kısaca özetleyelim;

Bir süredir CHP-İYİ Parti ittifakının Ordu’da İdris Naim Şahin ismi üzerinde anlaşma sağlayarak ortak aday göstereceği iddiaları vardı.

İdris Naim Şahin’in adaylığı ile ilgili ilk olarak, “CHP’nin Ordu’da aday göstermemesi” talebinde bulunulmuştu. Ancak CHP, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’i başkan adayı göstererek İdris Naim Şahin’i veto etti.

Anlaşma sağladığı takdirde Saadet'in aday olacak

İYİ Parti’den aday olacağı iddiaları devam eden İdris Naim Şahin’e, İYİ Parti’nin içinden de tepkiler geldi. Şahin’in adaylık iddialarının devam etmesi üzerine, FETÖ’nün kumpaslarına uğramış olan, Kozmik Oda aramasında bilirkişi olarak görev yapan Umut Barış Erdoğan, kurucuları arasında olduğu İYİ Parti’den istifa etti. Tüm bu gelişmeler üzerine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu yaptığı açıklamada, “Zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı” diyerek kapıları kapattı.

İYİ Parti’den de ikinci vetoyu yiyen İdris Naim Şahin, bu kez Saadet Partisi ile görüşmeye başladı. Saadet Partisi ile İdris Naim Şahin’in Ordu’dan aday olması ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Şahin’in Saadet Partisi’nden adaylığı yarın netleşecek. Anlaşma sağlandığı takdirde, İdris Naim Şahin, Ordu’dan Saadet Partisi’nin adayı olacak."

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:53
  1. Ordu
  2. İdris Naim Şahin
  3. Saadet Partisi

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