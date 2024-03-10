İYİ Parti ve CHP adayları arasında ağız dalaşı

Esnaf ziyaretleri yapıldığı sırada karşılaşan iki Başkan Adayı arasında sert tartışmalar yaşandı. Tokalaşmak için elini uzatan Aras'a, "Sizinle tokalaşmayacağım. Sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" diye yanıt verdi.

Başkan Ahmet Aras ise "Lütfen saygılı ol. Ben, Bodrum Belediye Başkanıyım. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim. Biz bu memleketin çocuğuyuz Vatanımızı milletimizi seven insanlarız. Bu milletin hakimi var savcısı var. Bana AK Parti ağzıyla konuşma" diyerek karşılık verdi.

CHP'Lİ ARAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ahmet Aras şu ifadelere yer verdi. "Bugün ne yazık ki demokratik seçim sürecine halel getirecek bir üslup ile karşı karşıya kaldım. Ben bu üslubun İyi Partili vatandaşıma ait olmadığını biliyorum. Lütfen müsterih olun. Bizi ayrıştıran, ötekileştiren bu siyasi söylem hepimizde bıkkınlık yarattı. Biz bu üslubun Türkiye siyasetinde ve Muğla siyasetinde artık kabul görmediğini biliyoruz. Siyaseten bir çıkmazda olan adayın şovunun bir parçası olmayacağımıza sizi temin ederim. Siyaseti halk için yapanların şovlara ayıracak zamanı yoktur.

Bizim demokrasi anlayışımız sandıkla sınırlı değil, biz bu kenti hep birlikte yönetmeye talibiz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ÜZÜNTÜSÜNÜ İLETTİ"

Bizi arayan, olaydan dolayı üzüntülerini belirten başta İyi Parti Grup Başkanvekili sayın Müsavat Dervişoğlu olmak üzere, İyi Parti Muğla yöneticilerine, siyasi rakiplerimize ve tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum" dedi.