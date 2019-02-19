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İYİ Parti Tokat ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Tokat ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. İYİ Parti belediye başkan aday listelerinin YSK’ya tesliminin son gününde 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında Tokat da yer aldı. Peki İYİ Parti Almus belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Artova belediye başkan adayı 2019, İYİ Parti Başçiftlik belediye başkan adayı, İYİ Parti Pazar belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Yeşilyurt belediye başkan adayı kim oldu?

19 Şubat 2019 Salı 08:56
İYİ Parti Tokat ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan aday listelerinin YSK’ya tesliminin son gününde 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında Tokat da yer aldı. Peki İYİ Parti Almus belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Artova belediye başkan adayı 2019, İYİ Parti Başçiftlik belediye başkan adayı, İYİ Parti Pazar belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Yeşilyurt belediye başkan adayı kim oldu?

İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti, aralarında Tokat, Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İYİ Parti Tokat ilçe belediye başkan adayları 2019

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:56
  1. Yozgat
  2. Konya
  3. Mersin
  4. Erzurum
  5. Bursa
  6. Afyon
  7. İYİ Parti Tokat ilçe belediye başkan adayları 2019
  8. İYİ Parti Almus belediye başkan adayı
  9. İYİ Parti Artova belediye başkan adayı 2019
  10. İYİ Parti Başçiftlik belediye başkan adayı
  11. İYİ Parti Pazar belediye başkan adayı kim oldu?
  12. İYİ Parti Yeşilyurt belediye başkan adayı

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