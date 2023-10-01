İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara’daki terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Kürşad Zorlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret ederek bugün yaşanan hain saldırıyla ilgili geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Millet olarak huzur ve birliğimizi hedef alan terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.