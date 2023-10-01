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Siyaset İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Siyaset

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-10-01 23:27:00 -
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile gizli ittifak yapan İYİ Parti'nin Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara’daki terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Kürşad Zorlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret ederek bugün yaşanan hain saldırıyla ilgili geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Millet olarak huzur ve birliğimizi hedef alan terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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siz hainlerle isbirligi yaptiniz zorlu, sizde onlarin suclarina ortak oldunuz zorlu, biliyoruz, unutmuyoruz, bunun faturasini secimlerde yine önünüze koyacagiz zorlu.
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