  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cayır cayır yanıyorlar! İşte son 30 yılın en sıcak ülkeleri

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı sevenlerini üzdü! Haberi böyle verdi: Ya Şafii Ya Allah!

Bu araç 100 kilometrede 11 liraya yakıyor! Duyan inanamıyor ama Türkiye'de satışta

Telefonda yerel seçim anketi! Fişleme konusu akıllara geldi... Herkese bu soruyu sordular

Yağ fiyatlarıyla ilgili kötü haber! 'Yok yılındayız' dedi ve sonraki sözleri herkesi tedirgin etti

Kritik duyuru az önce Türkiye'ye yapıldı: Ankara 55 milyar doların peşine düştü

Uzak Doğu ülkesi geliyor! Türkiye'ye büyük yatırım hazırlığı

Türk devine skandal yaptırım tehdidi: Gazprom size sponsor olursa buna izin vermeyiz

Sosyal medya bunları konuşuyor… Bu arkadaşlar Türkiye’yi nasıl yönetecek?

"İstanbul'dan petrol fışkırıyor" haberini her an alabiliriz! O ilçede evi, arsası, arazisi olanlar yaşadı
Siyaset İYİ Parti şimdiden yan çizmeye başladı
Siyaset

İYİ Parti şimdiden yan çizmeye başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-17 01:31:00 -
İYİ Parti şimdiden yan çizmeye başladı

Yaklaşan 2024 yerel seçimleri öncesi siyasi partilerin yol haritaları netleşirken İYİ Parti'den yeni bir çıkış geldi. Yerel seçimlerde ayrı aday çıkaracaklarını söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'İttifak başka işbirliği başka bir şey' dedi.

Türkiye, 2024'te yapılacak yerel seçimleri konuşurken, siyasi partiler seçimle ilgili politikalarını birer birer açıklıyor. Son olarak bütün illerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ilan eden İyi Parti'den yeni bir açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçimlere ayrı girme konusunda kararlarının net olduğunu belirtse de, "İttifak başka bir şey, iş birliği başka bir şey" dedi.

İşbirliği çıkışı

İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından, kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararı çıkmasının etkileri siyaset gündemini hareketlendirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Milliyet Gazetesi'nden Didem Özel Tümer'e açıklamalarda bulundu.

"İttifak yok"

İttifak konusuna ilişkin konuşan Zorlu, "Bu konuda net bir karar alındı. ittifak yok. Zaten 2023 seçimlerindeki oy pusulasının ortadan kalkmasından sonra hukuken de bitmişti" dedi.

Parti Sözcüsü Zorlu, "Biz bugün ittifak sisteminin bu haliyle milletin tercih yapabilme hakkını her geçen gün yok ettiğine inanıyoruz. Seçmen iki kutup arasında bir sarkaç gibi adeta kıskaca alınıyor" ifadelerini kullanarak, "İttifak başka bir şey, iş birliği başka bir şey." dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'a cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Hala müzakere edilebilir" ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın "Seçime kadar köprünün altından daha çok sular akar" açıklamalarına cevap veren Zorlu, "Partimizin genel idare kurulu kararı açık. Kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Adaylarımızı da aday adaylarımız arasından teşkilat ve halkın eğilimlerini dikkate alarak belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerel seçim kararı

İYİ Partisi Kürşad Zorlu, 13 Eylül'de partisinin genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti Başkanlık Divanımız yetkilendirilmiştir" demişti.

"Tek başımıza gireceğiz"

Öte yandan İYİ Parti'nin yerel seçim kararı henüz belli olmadan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Eylül'de bir düğün törenine katılmak için Bursa'ya gitmiş ve orada önemli açıklamalarda bulunmuştu. Akşener, basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir'de CHP ile İyi Parti adayları bir birine girdi! Özlale: 'Ne onun gibi masonum ne de işçi düşmanı'
İzmir'de CHP ile İyi Parti adayları bir birine girdi! Özlale: 'Ne onun gibi masonum ne de işçi düşmanı'

Yerel

İzmir'de CHP ile İyi Parti adayları bir birine girdi! Özlale: 'Ne onun gibi masonum ne de işçi düşmanı'

'Yalakadan sanatçı olmaz' Mustafa Sandal'dan İYİ Parti'ye ziyaret...
'Yalakadan sanatçı olmaz' Mustafa Sandal'dan İYİ Parti'ye ziyaret...

Gündem

'Yalakadan sanatçı olmaz' Mustafa Sandal'dan İYİ Parti'ye ziyaret...

İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan Bursa açıklaması! TİP'li aday mı çıkartacaksınız?
İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan Bursa açıklaması! TİP'li aday mı çıkartacaksınız?

Siyaset

İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan Bursa açıklaması! TİP'li aday mı çıkartacaksınız?

"Küstah, hadsiz, mesleki ahlak yoksunu"! "İYİ Parti zaten yanar döner"
"Küstah, hadsiz, mesleki ahlak yoksunu"! "İYİ Parti zaten yanar döner"

Gündem

"Küstah, hadsiz, mesleki ahlak yoksunu"! "İYİ Parti zaten yanar döner"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23