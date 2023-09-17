İYİ Parti şimdiden yan çizmeye başladı

Türkiye, 2024'te yapılacak yerel seçimleri konuşurken, siyasi partiler seçimle ilgili politikalarını birer birer açıklıyor. Son olarak bütün illerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ilan eden İyi Parti'den yeni bir açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçimlere ayrı girme konusunda kararlarının net olduğunu belirtse de, "İttifak başka bir şey, iş birliği başka bir şey" dedi.

İşbirliği çıkışı

İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından, kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararı çıkmasının etkileri siyaset gündemini hareketlendirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Milliyet Gazetesi'nden Didem Özel Tümer'e açıklamalarda bulundu.

"İttifak yok"

İttifak konusuna ilişkin konuşan Zorlu, "Bu konuda net bir karar alındı. ittifak yok. Zaten 2023 seçimlerindeki oy pusulasının ortadan kalkmasından sonra hukuken de bitmişti" dedi.

Parti Sözcüsü Zorlu, "Biz bugün ittifak sisteminin bu haliyle milletin tercih yapabilme hakkını her geçen gün yok ettiğine inanıyoruz. Seçmen iki kutup arasında bir sarkaç gibi adeta kıskaca alınıyor" ifadelerini kullanarak, "İttifak başka bir şey, iş birliği başka bir şey." dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'a cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Hala müzakere edilebilir" ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın "Seçime kadar köprünün altından daha çok sular akar" açıklamalarına cevap veren Zorlu, "Partimizin genel idare kurulu kararı açık. Kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Adaylarımızı da aday adaylarımız arasından teşkilat ve halkın eğilimlerini dikkate alarak belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerel seçim kararı

İYİ Partisi Kürşad Zorlu, 13 Eylül'de partisinin genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti Başkanlık Divanımız yetkilendirilmiştir" demişti.

"Tek başımıza gireceğiz"

Öte yandan İYİ Parti'nin yerel seçim kararı henüz belli olmadan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Eylül'de bir düğün törenine katılmak için Bursa'ya gitmiş ve orada önemli açıklamalarda bulunmuştu. Akşener, basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.