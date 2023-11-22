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Gündem İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, suç duyurusunda bulundu! Ortalığı ayağa kaldıracak başvuru
Gündem

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, suç duyurusunda bulundu! Ortalığı ayağa kaldıracak başvuru

Yeniakit Publisher
2023-11-22 19:07:00 - 2023-11-22 19:10:40
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, suç duyurusunda bulundu! Ortalığı ayağa kaldıracak başvuru

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan gündemi sarsacak bir talep geldi. hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulundu, TBMM Başkanlığından dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

İYİ Parti tarafından hakkındaki iddialar nedeniyle tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu.

Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi.

İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söyledi. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

İYİ Parti'de seçimlerin ardından başlayan kriz aşılamadı. Ardı ardına istifaların yaşandığı partide, bu kez de 132 milyon liralık kayıp para kavgası başlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dikbayır'ın Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiası ortaya atıldı.

Milletvekillerinden de destek amacıyla 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi bağışların istenmesi partiyi iyice karıştırdı. Meral Akşener, "İspat ederlerse şerefsizim" diyerek sert çıktı. İddiaların odağındaki Ümit Dikbayır ise "Gerçeği ispat etsin yoksa savcılığa gideceğim" açıklaması yapmıştı.

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