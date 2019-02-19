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İYİ Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi YSK

İYİ Parti Rize belediye başkan adayları listesi. İYİ Parti belediye başkan aday listelerinin YSK’ya tesliminin son gününde 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize de yer aldı. Peki İYİ Parti İkizdere belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Kalkandere belediye başkan adayı 2019, İYİ Parti Muradiye belediye başkan adayı, İYİ Parti Güneysu belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Rize belediye başkan adayları 2019.

19 Şubat 2019 Salı 09:08
İYİ Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi YSK

İYİ Parti Rize belediye başkan adayları listesi. İYİ Parti belediye başkan aday listelerinin YSK’ya tesliminin son gününde 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize de yer aldı. Peki İYİ Parti İkizdere belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Kalkandere belediye başkan adayı 2019, İYİ Parti Muradiye belediye başkan adayı, İYİ Parti Güneysu belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Rize belediye başkan adayları 2019.

İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti, aralarında Rize, Tokat, Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İYİ Parti Rize belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Rize belediye başkan adayı Yakup Özcan olurken, İYİ Parti Rize Güneysu belediye başkan adayı Sefer Özer oldu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:08
  1. Yozgat
  2. Tokat
  3. Konya
  4. Mersin
  5. Erzurum
  6. Bursa
  7. Afyon
  8. İYİ Parti Rize belediye başkan adayları 2019
  9. İYİ Parti İkizdere belediye başkan adayı kim oldu?
  10. İYİ Parti Kalkandere belediye başkan adayı 2019
  11. İYİ Parti Muradiye belediye başkan adayı
  12. İYİ Parti Güneysu belediye başkan adayı

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