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İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde istediği sonuçları alamayan İYİ Parti yerel seçim adaylarını son dakika açıkladı. İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Peki İYİ Parti’nin (İP) İzmir adayı kim oldu?

08 Kasım 2018 Perşembe 11:23
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde istediği sonuçları alamayan İYİ Parti yerel seçim adaylarını son dakika açıkladı. İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Peki İYİ Parti’nin (İP) İzmir adayı kim oldu?

24 Haziran seçimlerine CHP ve Saadet Partisi ile giren İYİ Parti, sandıktan istediği sonucu elde edemedi. Seçim sonuçlarından sonra sancılı bir süreç geçiren İYİ Parti seçimli kongreye gitti ve Meral Akşeher güven tazeleyerek yeniden İP Genel Başkanı oldu. İYİ Parti için hayati öneme sahip Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla ve Balıkesir adaylarının kim olacağı merak ediliyordu. İYİ Parti yerel seçimlerde büyükşehirlerin bazılarında kimi aday göstereceğini son dakika olarak duyurdu.

İYİ Parti İzmir adayı kim oldu?

İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki büyükşehir belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? Son dakika belli oldu?

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:23
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Balıkesir
  4. Ankara
  5. Adana
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