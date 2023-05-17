İYİ Parti itiraz etti, HÜDA PAR'lı vekilin oyu arttı!
İYİ Parti'nin sandık sonuçlarına itiraz ettiği Mersin'de HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'in oyu arttı.
Seçimde sandığa gömülen Türkiye genelinde oylara itiraz etmeyi sürdürüyor.
Anketçilerinin yalanlarına kendileri de inanan 6'lı masa, rüzgara kapılıp seçimi kaybedince şoku hala atlatamadı.
Sosyal medyada, Meclis'e 4 milletvekili gönderen HÜDA PAR'ın İYİ Parti ile HDP'nin itirazı üzerine 2 milltevekilini kaybettiği yalanı ortaya atıldı.
Twitter'da seçim sonucunu değiştirmeye çalışan muhalefetin trollerinin yalanı itiraz değerlendirilince ortaya çıktı.
İYİ Partini'nin HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in milletvekilliğine yaptığı itiraz sonuçlandı. Sonuca göre, Dinç'in rakibine attığı oy farkı 11.417'den 12.167'ye yükseldi.
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