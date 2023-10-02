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Siyaset İYİ Parti İstanbul il başkanı belli oldu
Siyaset

İYİ Parti İstanbul il başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-02 18:45:00 -
İYİ Parti İstanbul il başkanı belli oldu

Görevden alınan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın yerine parti tarafından Yücel Coşkun atandı.

Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu’dan devralan Coşkun Yıldırım’ın 27 Eylül’de Genel Merkez kararıyla görevden alındı.

Yıldırım’dan boşalan koltuğa Yücel Coşkun atandı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yücel Coşkun “Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener ‘in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz.” notunu düştü.

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