İyi Parti ile ilgili bomba iddia! Az önce duyurdu
Muhalefet amigosu gazeteci İsmail Saymaz, "İyi Parti bazı illerde seçime girmeyecek. Bunun karşılığında CHP, beş İyi Partili adayı kendi listelerinden seçilecek yerlerden aday gösterdi" bilgisini paylaştı.
Muhalefet amigosu gazeteci İsmail Saymaz, "İyi Parti bazı illerde seçime girmeyecek. Bunun karşılığında CHP, beş İyi Partili adayı kendi listelerinden seçilecek yerlerden aday gösterdi" bilgisini paylaştı.
Saymaz paylaşımında, "Berna Sukas, Ahmet Ersagun Yücel, Onur Aydın ve İrem Yaman beş isimden dördü." ifadesini kullandı.
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