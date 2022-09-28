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Siyaset İYİ Parti ile HDP'nin danışıklı dövüşü! HDP'li Sancar süslü laflarla ittifakın altını döşedi
Siyaset

İYİ Parti ile HDP'nin danışıklı dövüşü! HDP'li Sancar süslü laflarla ittifakın altını döşedi

DW Türkçe'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerinden sonra başlayan tartışmalara değindi. Sancar, kullandığı süslü kelimelerle ittifakın altını döşerken, HDP ile İYİ Parti arasındaki danışıklı dövüşü gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 21:48:00 - 2022-09-28 22:12:56
İYİ Parti ile HDP'nin danışıklı dövüşü! HDP'li Sancar süslü laflarla ittifakın altını döşedi

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" sorusuna, "Biz kalkarız onlar oturur. Biz oradayken olmaz. HDP de aynısını söylüyor." cevabı verirken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar 6'lı masayla ittifak şartlarını açıkladı.

DW Türkçe'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Altılı masanın belirleyeceği adaya karşı tutumunuz nasıl olacak? Destekleyecek misiniz? Desteklerseniz hangi şartlarda destek vereceksiniz?" sorusuna cevap verdi.

"Kamuya açık müzakere ve doğrudan diyalog yöntemi diğer muhalefet partileri tarafından kabul görürse, ortak aday fikrine açık olduğumuzu 27 Eylül deklarasyonumuzda söyledik, ondan sonra da çeşitli vesilelerle bunu anlattık." diyerek ittifaka sinyal yakan Sancar, "Eğer bu yöntemle bir karşılık bulamazsak ayrı bir adayla seçime girme seçeneğini gündemimizde tutuyor ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Yani çağrı yapmış, öylece oturup cevap bekleyen bir halimiz yok, olamaz da." ifadelerini kullandı.

Süslü cümlelerle ittifak sinyali!

HDP'li Sancar, İYİ Parti'ye ilişkin soruya da ittifakın altını dolduran süslü kelimelerle cevap verdi:

-Altılı masada İYİ Parti’nin itirazlarına karşın yine de açık müzakere ihtimalini olası görüyor musunuz?

Mithat Sancar: Bu tür spekülasyonlara girmeyi faydalı bulmuyorum. Biz açık ve şeffaf bir siyaset yürütüyoruz, önerdiğimiz yöntem de son derece net. Ayrıca çağrılarımızı sadece siyasi partilere de yapmıyoruz. Türkiye'de bu zorba rejimden, bu sömürücü talan düzeninden kurtulmak isteyen bütün toplum kesimlerine yapıyoruz. Dolayısıyla biz muhalefet partilerine bir çağrı yapmışız ve cevabı bekliyormuşuz gibi bir algı kesinlikle yanlıştır. Biz ittifakımızı Türkiye'de ezilen, sömürülen, inkâr edilen tüm toplum kesimlerinin güçlü adresi ve değişimin gerçek alternatifi haline getirmek istiyoruz.

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