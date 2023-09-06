İyi Parti ile CHP arasında 'kalbini kırarım' tartışması

Seçimleri kaybeden muhalefette aylardır yenilginin nedenleri araştırılıyor.

CHP ittifakta bulunan diğer partilerin yeteri kadar çalışmadığını düşünürken, İyi Parti ise mağlubiyetin en büyük nedeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüyor.

Tartışmalar sürerken geçtiğimiz gün İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nın konuğu oldu.

Beker'e, "Seçimi kazansaydınız koordine bir şekilde bu ülkeyi yönetebilecek miydiniz?" diye soruldu.



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"Allah memleketimizi korumuş"

CHP'yi eleştiren Beker, "Ya biz daha bakanları oluşturamamışız. Biz daha atamalar yapamamışız, Allah memleketi korumuş" ifadelerini kullandı.

Beker'in çok konuşulan ifadelerine CHP'den yanıt geldi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP'li Özgür Özel, Beker'in ifadelerini sert sözlerle eleştirdi.

"Bir şey söylersem kalbini kırarım"

"Adnan Bey'in ifadeleriyle ilgili bir şey söylersem kalbini kırarım" diyen Özel, "Bir kahvenin köşesinde askerlik arkadaşlarıyla öyle kayda alınmayan bir değerlendirme yapıyormuşçasına özensiz bir değerlendirme yaptı" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamasına devam eden Özel, "Benim anlayışımda muhalefete muhalefet etmek yok. İktidara muhalefet etmek var." şeklinde konuştu.

Özel'in İyi Partili isme yönelik ifadelerinin ardından gözler bir kez daha Adnan Beker'e çevrildi.

"Keşke o kahvelere gidip, gördüklerimi görselerdi"

Beker, TV 100'den Kübra Par'a yaptığı açıklamada Özel'in kendisini hedef alan sert açıklamalarına cevap verdi.

"Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz." diyen Beker, "Bana 'Kahve konuşması' demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi." diye konuştu.

"Ben 'HDP/PKK'nın iş birliği ile Kemal Bey kazanamaz' dedim"

Beker sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Ben sahada gördüklerimi ikinci tur öncesi Deniz Gürel'e yaptığım açıklamada söyledim, ben 'HDP/PKK'nın iş birliği ile Kemal Bey kazanamaz' dedim. Nitekim ikinci turda karşıt bir kampanya yaptılar ama millet bunu samimi bulmadı. Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz. Bana 'Kahve konuşması' demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi."