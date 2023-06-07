  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Küçük çocuğa “Erdoğan kaybediyor” şakası

Otomobil alacaklar dikkat! Araba alım-satımlarında yeni dönem!

Dünyaca ünlü dev banka dolar tahminini açıkladı! Mehmet Şimşek'i duydu, güncelledi: 22 TL denilmişti... Altın ve doların yönü

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...

CHP kayyuma sadece HDP için karşı çıkmamış! Terör iltisaklı ismi böyle beslemişler!

Dolar ve altında tarihi rekor! Uzmanlar altın ve doların neden patladığını açıkladı

Türk askerinin Kosova'ya intikali dünya basınında

Her yerden petrol fışkırmaya başladı! TPAO duyurdu: Böylesi hiç görülmedi

Yunanistan ikinci tura gidiyor… Miçotakis Erdoğan’a özendi! Bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var

Yunan gazeteden dikkat çeken yeni kabine manşeti! Olay oldu
Siyaset İYİ Parti fena karıştı! 'Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz'
Siyaset

İYİ Parti fena karıştı! 'Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz'

Yeniakit Publisher
2023-06-07 17:31:00 -
İYİ Parti fena karıştı! 'Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz'

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, "ortak akıl platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir KADRO ve GENEL BAŞKAN adayı ile yola devam edeceğimizi TÜRK milletine saygı ile duyururuz." ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, "ortak akıl platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir KADRO ve GENEL BAŞKAN adayı ile yola devam edeceğimizi TÜRK milletine saygı ile duyururuz." ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, sosyal meyda hesabından bir paylaşım yaparak, "ORTAK AKIL PLATFORMU KURULMUŞTUR. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir KADRO ve GENEL BAŞKAN adayı ile yola devam edeceğimizi TÜRK milletine saygı ile duyururuz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Asena sahnelere veda ediyor hevesi kursağında kaldı. Başbakan olamadı anane (anneanne) olur artık
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23