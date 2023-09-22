İYİ Parti de sonunda anladı! Canlı yayında CHP itirafı

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim gün geçtikçe büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini tekrarladı. İsim vermeden CHP'ye yüklenen Akşener, "İttifak sisteminden artık vazgeçtik. Ne bugün ne 2028'de ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz." dedi. Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener, "Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti GİK Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan ise, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini belirtip, "Daha iyi bir aday varken, daha kötüsüne neden razı olalım. İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor. Her zaman daha iyisi vardır. Kimse vazgeçilmez değildir." ifadeleriyle ortaklarına rest çekti.

İYİ Parti kanadından CHP'yi hedef alan açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

İYİ Partili Birol Aydemir: Bu ittifakla Ankara ve İstanbul'u bile kazanacağımızı düşünmüyorum

Ankara Masası TV'ye konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, "Bu ittifakla Ankara, İstanbul'u bile kazanacağımızı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu. CHP ile yan yana oldukları sürece tüm seçimleri kaybedeceklerini belirten Aydemir, "14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta madem bu ittifak çok iyi işliyordu neden kaybettik biz? Merkez yönetimi kaybettik, asıl seçim gitti." diye konuştu.

"İstanbul ve Ankara'yı kaybederiz"

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan İYİ Partili Aydemir, şunları kaydetti:

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"Ben bu şekildeki bir yapıyla İstanbul'u, Ankara'yı bile kazanacağımızı düşünmüyorum. 28 Mayıs seçimlerini Ankara ve İstanbul'da kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanı yüzde 46-47 oy aldı iki ilde. Biz diğer illerdeki açığı buradan kapatıyorduk."

İttifaka yönelik de eleştirilerde bulunan Aydemir, "Bu ittifak yapıldı peki biz neden kaybettik? Madem bu ittifak işliyordu da neden kaybettik? Biz merkezi yönetimi kaybettik, iki belediye kaybedilse çok mu önemli? Ne kadar seçim olursa olsun CHP ile yan yana olduğumuz sürece kaybederiz. " ifadelerini kullandı.