İyi Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Şok açıklama

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İyi Parti'nin aklının çoktan Cumhur İttifakı'na kaymaya başladığını ileri sürdü. Söz konusu iddiasına gerekçe olarak, İyi Partili kimi isimlerin demeçlerini gösteren Altınok, “Ateş olmayan yerden bu kadar duman çıkmaz” dedi. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Seçim sonuçları, ana muhalefet partisi CHP'yi zangır zangır sallıyor.

Uşak aşçıya, aşçı bahçıvana, bahçıvan uşağa misali herkes birbirine girmiş durumda.

6'lı Masa'nın diğer sakinleri ise bu sarsıntıdan olabildiğince uzaklaşmakla meşgul.

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"İyi ki kazanmamışsınız" diyen Gelecek ve DEVA partililer, Gültekin Bey bile Millet İttifakı'ndan arkalarına bakmadan çıktılar.

Masadan vekillik bile alamayan Meral Akşener'in partisinde ise kafa karışıklığı hâkim.

8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde ellerinde kalan sıfırı telafi etmek istiyorlar. AK Parti'ye geçen İyi Partili belediyelere, teşkilatlara bakıp örgütün bir arada kalması için gerçekçi bir motivasyona ihtiyaçları olduğunu görüyorlar.

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun çıkışı bu ruh hâlinin ifadesi:

"CHP, zıt kutbu Saadet Partisi, AKP'den kopan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmenin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum; İyi Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakâr vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?"

Akşener belli ki netleşmek için İmamoğlu'nun akıbetini görmeyi bekliyor, ama İyi Parti'nin aklı çoktan Cumhur İttifakı'na kaymaya başlamış görünüyor.

Ateş olmayan yerden bu kadar duman çıkmaz.”