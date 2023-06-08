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Siyaset İYİ Parti CHP'ye yerel seçimlerde ittifak için şart koydu!
Siyaset

İYİ Parti CHP'ye yerel seçimlerde ittifak için şart koydu!

Yeniakit Publisher
2023-06-08 16:53:00 - 2023-06-08 17:11:51
İYİ Parti CHP'ye yerel seçimlerde ittifak için şart koydu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından İYİ Parti, yerel seçimler için bazı büyükşehirlerin kendilerine verilmesi şartıyla CHP ile ittifaka gidilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgiden sonra gelen tepkilerin ardından muhalefet cephesi iç muhasebeye başladı.

Seçim hezimetinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmazken, İYİ Parti cephesinde ise ittifakın devam ettirilmemesi yönündeki görüş ağırlık kazanıyor.

'Bazı büyükşehirler CHP'den istenecek'

2019 yerel seçimlerine CHP ile birlikte giren İYİ Parti'nin, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde ittifakın devamı için bazı büyükşehir belediyelerini isteyebileceği belirtiliyor.

Diken'den Altan Sancar'ın kulis haberine göre; İYİ Parti içinde merkeze daha yakın duran isimler, ittifakın yalnızca CHP’yle devam ettirilmesini "şartlı" olarak tercih ediyor.

CHP ile pazarlık edilmesi fikrini savunan bazı isimlerin talepleri arasında; yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi halinde aralarında Antalya’nın da olduğu bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakılması da yer alıyor.
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