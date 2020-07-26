İYİ Parti CHP'ye resti çekti! Ortalık her an karışabilir

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. İl Başkanlığı için mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Kurucu İl Başkanı olan Genel İdare Kurulu üyesi Ersin Beyaz yarışırken, kazanan Kavuncu oldu. Kavuncu, 416 oy alırken, Beyaz ise 254 oy aldı.

İl başkanlığı yarışına Ersin Beyaz'ın yaptığı konuşma damga vurdu. Beyaz, İBB ve CHP'yi hedef alarak sert sözler sarf etti. "Yerel seçimlerdeki teslimiyetçi anlayış nedeniyle İYİ Partililer Millet İttifakı listelerinde hak ettiği değeri görememiştir" diyen Kavuncu, ilçe teşkilatlarının yeterli değer göremediğini ve ciddi iletişim sorunları yaşandığını kaydetti.

Beyaz yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Bölünmüş bir yapı değil, el ele sevgi dolu bir İstanbul teşkilatı kuracağız. Liyakatli insanlara daha çok yer vereceğiz. Bize yapılanları başkasına asla yapmayacağız. Adalet ve Demokrasi sloganıyla yola çıkan partimizde antidemokratik davranışlara müsaade etmeyeceğiz.

Aynı teslimiyetçi yaklaşım İBB seçimleri sonucunda da görülmüştür. Seçimlerde büyük pay sahibi olan İYİ Parti gerekli değeri ve temsiliyeti görememiştir. İBB seçimleri kazanılmışsa bu zafer İYİ Parti sayesindedir, Meral Akşener sayesindedir.

İBB’de 7 genel sekreter yardımcılığı var birini alabildik mi hayır, daire başkanlığı alabildik mi hayır. Bırakın güçlü temsili, temsil edildiğimizin bile sözü edilemez. Ben bu adaletsizliği gidermek, İYİ Parti’ye yapılan bu muameleye son vermek için buradayım.

"Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapacağız"

Biz dünyanın en gözde ve zorlu coğrafyasında yaşan bir milletiz. Atatürk ve Cumhuriyet Türk milleti ve Türk sevgisi ortak paydamızdır. İşte bu sebeple karşımıza çıkarılan bütün engelleri birlikte aşacağız.

Milletimizin birliği dirliği ve geleceği için milli ilkeli ve kararlı bir duruşu sahip olarak doğru insanlarla hedefe yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacak ve yaşatacağız.

Bu salonu dolduran bizler mesuliyetimizin farkındayız. Kararmakta olan ufku iyilik güneşi ile aydınlatacak, sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’i cumhurbaşkanı yapacağız.

"Engellediler ancak vazgeçmedik"

Partimizin 39 ilçesini yapılandırmak üzere önemli bir görev üstlendik. Bütün ilçelerimizde İYİ Parti’yi var eden teşkilatlarımızı kurduk. Salonları engellediler vazgeçmedik. Omuz omuza verdik, her engel karşısında birbirimize kenetlendik. 100 bin imza dediler 6 saatte topladık.

Boş binaları yönetmek için değil, İstanbul’u yönetmek için öne atıldık. Yağmur altında sokaklarda üyelik çalışmaları yaptık, arkadaşlarımıza saldırdılar ama yılmadık. Tüm zorlukların üstesinde birlikte geldik.

Bugün bunlar unutulmuş olabilir. Güçlü temsilden bahsedenler, temsilin mahalleden geldiğini bilmeyebilir.

Bu zorluklar yaşanırken ortada olmayanlar bunları hatırlamayabilir.

Ama biz unutmadık. Herkesin korktuğu sindiği zor bir dönemde bizimle yola çıkan sizler yılmadan usanmadan bir gayret ortaya koydunuz. Bu gayret bizim hafızamızda tazedir. Bu sizlerin eseridir.

İYİ Parti’nin cesur insanları, partide görev aldığımdan bu yana kimseyi ötekileştirmedim. Sadece kapılarımızı değil gönüllerimizi de açtık. Yine aynı anlayışla karşınızdayım. Hesaplaşmak için değil, gönülleri kazanmak için buradayım.

"İYİ Parti'ye yapılan muameyele son vermek için buradayım"

İBB’de 7 genel sekreter yardımcılığı var birini alabildik mi hayır, daire başkanlığı alabildik mi hayır. Bırakın güçlü temsili, temsil edildiğimizin bile sözü edilemez. Ben bu adaletsizliği gidermek, İYİ Parti’ye yapılan bu muameleye son vermek için buradayım.

Ben burada teslimiyetçilerin değil, İYİ Parti’yi kuran İBB seçimlerinin kazanılmasının yolunu açan İYİ Partilileri temsilen buradayım. Gençlik kollarımızı daha aktif hale getirecek İstanbul’da söz sahibi yapacağız.

Ben İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapmak için buradayım. Buradan hareketle inşallah bugün bu kongreyi kazanacak ve projelerimizi hayata geçireceğiz. İl teşkilat başkanlığımızı yeniden kuracağız.

39 ilçemizin tamamında sosyal desteğe ihtiyacı olan hemşerilerimizin yanında olacağız. Siyaset akademisinde yetişmiş kadrolarımızı parti organlarında değerlendireceğiz.

İYİ istihdam projemizi hayata geçireceğiz. Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı’nı eda edeceğiz. Türkiye’de kurulmuş en büyük bayram sofrasını kuracağız.