"İYİ Parti, CHP'nin adayını kabul etmek zorunda" diyen Enver Aysever'den sert çıkış: Görgüsüzce!

TELE 1 sunuculuğu yapan CHP yandaşı Enver Aysever, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete tepki gösterdi.

Akşener'in 'adaylık' tiyatrosu

Akşener'in sokakta tiyatro yaptırdığına dikkat çeken Aysever, "Şu tabloya asla inanmıyorum, belki benim kötü niyetliliğim. Ama Allah aşkına bir hanımefendi iyi kötü bir yaşı var. Ayağınıza kapanacak, yalvaracak, ağlayacak Başbakanımızın sizsiniz Cumhurbaşkanımız da 6'lı masadan kazanacak biri çıksın. Kim çıksın yani Mansur Bey çıksın." diyerek İyi Parti Genel Başkanı'nın adaylık oyununa tepki gösterdi.

Akşener'in İBB ziyareti: Görgüsüzler

Akşener'in hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için sırtına sıvazladığını belirten ve CHP'li İBB'ye ziyaretiyle ilgili konuşan Aysever, "Bu nedir abi ya, bu nedir yaa. Allah aşkına burası belediye binası ya, belediye zabıtası, merasim takımı, bando olmuş. Bana sorarsanız görgüsüzce geliyor bu ciddi söylüyorum görgüsüzce geliyor. Meral Akşener'in oraya neden gittiğini biliyoruz. Buğra Bey, 'Sokakta Mansur Bey'i duyuyoruz' diyor Akşener İBB Başkanı'nı ziyarete gidiyor. Hem İmamoğlu hem Yavaş'ın sırtını sıvazlıyor hem de kendisini öne çıkarıyor." diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

"İYİ Parti, CHP'nin adayını kabul etmek zorunda"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masaya getirdiği adayı İyi Partililerin kabul etmek zorunda olduğunu belirten Aysever, "Soruyor İyi Partililerin kaçta kaçı ister? Sayın Fatih Altaylı, İyi Parti'yi İyi Parti yapan kurulmasına Meclis'te olmasına bugün sesinin çıkmasına neden olan kişi sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bana sürekli sosyal medyada 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu pazarlıyor musun?' diyenler var. Açık konuşayım Kemal Kılıçdaroğlu ile aramın bugünlerde çok iyi olduğunu zannetmiyorum, geçen hafta attığım tweetlerden dolayı. Yaptığımız yayın başarılıydı, haksızlığa uğradığımı düşündüm tweetler attım iyi olduğunu düşünmüyorum. Kendisiyle birkaç saat önce de konuştum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını vermek benim boynumun borcu. İyi Partililer eğer birazcık vicdan, eğer birazcık insani bir ölçü varsa Kemal Kılıçdaroğlu masaya kimi getiriyorsa kabul etmek zorunda. Eğer ben olacağım derse en çok İyi Partililer kabul etmek zorunda." şeklinde konuştu.