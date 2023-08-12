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Gündem İyi Parti, CHP ile ittifak için İzmir’i istiyor
Gündem

İyi Parti, CHP ile ittifak için İzmir’i istiyor

Yeniakit Publisher
2023-08-12 10:34:00 -
İyi Parti, CHP ile ittifak için İzmir’i istiyor

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için CHP ile yeniden aynı masaya oturup oturmayacağı merak konusu olan İyi Parti’nin 3 şartı var… Bunlardan biri de İzmir…

Kurulan ittifak masasından kalkan ancak ısrarlara dayanamayarak yeniden oturan, buna rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden İyi Parti, gözünü yerel seçimlere dikti.

Herkes 2024’teki mahalli seçimler için bir ittifak yapılıp yapılmayacağını merak ederken, Genel Başkan Meral Akşener, 26 Ağustos’ta önemli mesajlar verecek.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’ya göre Akşener’in vereceği mesaj “Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak” kadar önemli…

Milliyet yazarı Zafer Şahin, bugün köşesinde önemli kulis bilgilerini paylaştı.

İyi Parti'nin CHP'den 3 isteği

Kimilerine göre Akşener, CHP ile yolları kesin olarak ayıracak ve yerel seçimde her ilde kendi adayını çıkaracağını ilan edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şahin, İyi Parti liderinin farklı bir yoldan ilerleyebileceğini de söyledi.

“Tüm dünyada yükselen milliyetçi dalgayı işaret ederek Türk siyasetinde bir ‘Milliyetçi Cephe’ kurulması önerisinde bulunabilir mesela. Açıklama için 26 Ağustos tarihinin seçilmesi bu ihtimali akıllara getiriyor. Mantıklı ama hayata geçmesi neredeyse imkânsız bir proje bu da.” diyen Şahin, İyi Parti’nin CHP’den 3 isteğinin olduğunu öne sürdü.

 

İzmir'i istiyor

İddiaya göre İyi Parti, İstanbul’da aday olarak Ekrem İmamoğlu’nu isteyecek.

Ankara adayı partiye göre Mansur Yavaş’tan başkası olamaz…

İstanbul ve Ankara’da bu iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir, İyi Parti’ye bırakılacak.

Aday bile belli...

Şahin, İyi Parti’nin adayının bile belli olduğunu yazdı.

Bu isim, bir süredir İzmir sokaklarını arşınlayan Ümit Özlale…

CHP’nin böyle bir teklife ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.

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Yorumlar

Sepetci

Az istemiş. Kemal bey vermeye alıştı. Sadece İzmiri versin Ankara İstanbul Adana ve Mersini de alsın. Mecbur verecek eli mahkum. Pazarlığa yüksekten başlasın. CHP liler nasıl olsa tıpış tıpış gidip oy verecek. Hem geçen seçimde hepsini Chp almıştı İyi Parti ne almıştı ?

Bal

İP'e gerek yok. Koyarsınız yine size ve seçmenlerinize layık bir hela/kenef/tuvalet terliği oraya, yandaşlarınız ve menfaat ve yolsuzluk tayfanız gidip tıpış tıpış oy verirler. Bir kesimleri biliyor bilmesine hattâ "hizmet yok, çalışma yok, yolsuzluk tavan yapmış ama alışmışız biz, yinede oyumuz CHP'ye" diyorlar ve yanlış sonuç çıkartıyorlar. Kronik hastalık böyle birşey olsa gerek...
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