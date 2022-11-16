İYİ Parti-CHP arasında gerilim! 'Orada burada fotoğraf vermek dışında ne yaptınız?'

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya'nın paylaşımı sonrası, 2019 yerel seçimlerinde Bilecik merkezde ittifak yapan CHP ile İYİ Parti arasında gerginlik yaşandı.

2019 yerel seçimlerinde CHP ile İYİ Parti Millet İttifakı altında birleşerek, CHP'den Semih Şahin'i desteklemişti. Seçimde Semih Şahin belediye başkanlığını kazanmış, ardından bir rüşvet soruşturması nedeniyle geçici olarak görevden alınmıştı.

CHP'nin çalışmaları İYİ Parti'yi kızdırdı

Bu sürede belediye meclisinde yapılan seçimlerden CHP'li Muharrem Tüfekçioğlu başkan vekili olarak seçilmiş, ardından aldığı bir ceza sonrası vekilliği düşürülmüştü. Yine seçime giden belediye meclisi bu sefer CHP'li Melek Mızrak Subaşı'yı seçmişti. Aradan geçen süre zarfında Subaşı'nın yaptığı çalışmalar ittifak ortağı İYİ Parti tarafından eleştirildi.

"Orada burada fotoğraf vermek dışında ne yaptınız?"

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İttifak Partisi il başkanı olarak soruyorum. Semih başkanın projelerinin hangisini gerçekleştirdiniz. Orada burada fotoğraf vermek dışında" paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım şok etkisi oluştururken, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın ne cevap vereceği merak konusu haline geldi.

Millet İttifakı'nda çatırdama

Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında cumhurbaşkanı adaylığı, HDP gibi konularda da anlaşmazlık yaşandığı biliniyor. CHP-İYİ Parti arasında sık sık yaşanan gerilimler Millet İttifakı'nın çatırdaması olarak yorumlanıyor.