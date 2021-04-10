İYİ Parti Almanya'da FETÖ'nün eline geçti

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa milletvekili eski büyükelçi Ahmet Kamil Erozan organizesiyle bugün Zoom üzerinden bir panel düzenliyor. Katılımcıların çoğunun FETÖ'nün deşifre olmamış paralel yapısı UTG (Türk Toplumu Platformu Birliği)'den olması hiç şaşırtıcı olmadı.

Diğer katılımcıların bir çoğu ise İYİ Parti Almanya şubesi tarafından uzaklaştırılan kişilerden oluşuyor.

Ahmet Kamil Erozan, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen bu kişilere inatla sahip çıkıyor.

UTG, FETÖ'ye açık destek vermesi ve İsrail'i açıkça savunan politikalarıyla tanınan Berlin Türk Cemaati Eski Başkanı Bekir Yılmaz tarafından kuruldu. Şu anda Almanya'nın bir çok eyaletinde temsilciliği var.

Bu görevi genelde FETÖ'ye yakın kişiler veya Alman istihbaratına çalışan köstebekler yürütüyor.

Panelde dikkatleri çeken ve öne çıkan çarpıcı isimlerden biri de Seyfi Alp.

Seyfi Alp, UTG Hessen Eyaleti Genel Sekreteri.

2001-2010 tarihleri arasında Almanya Zaman gazetesinde muhabirlik yaptı.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden 3.5 ay önce FETÖ'nün CİHAN Haber Ajansı'nın başına atandı.

Maaşlı gazetecilik finalini burada tamamladı.

Açık kimliği ortaya çıkınca sonrasında kimse ona iş vermedi.

FETÖ hiçbir zaman bir haber ajansının başına 'Medya İmam'ı' olmayan birini getirmez.

Seyfi Alp'in 17-25 Aralık sonrası FETÖ'de aktif görev alması kirli ilişkilerini açıkca ortaya seriyor.

Panelistlerde dikkat çeken diğer önemli isim ise Ercan Özcan.

Ercan Özcan, UTG Almanya yapılanmasının kurucu üyelerinden biri.

Rheinland-Pfalz Türk Toplumu yönetim kurulu üyeliği görevinden Alman istihbaratına köstebeklik yaptığı ortaya çıktıktan sonra acilen uzaklaştırıldı.

Tüm güçlü Türk siyasi oluşumlarına karşı kendi listesini çıkarttı ve güç birliğinin oluşmasını engelledi.

Olup bitenlerin bilincinde olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın bu panelde ısrar etmesi, akla ister istemez başka soruları getiriyor.

Dış Haberler Servisi

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