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"İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz"

- Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı:"Kendi saha ve seyircilerimiz önünde her maçta olduğu gibi Antalyaspor karşılaşmasına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız"

14 Aralık 2018 Cuma 15:13
"İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz"


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarının son haftalarına girdiklerini ve zorlu iki maça çıkacaklarını anımsattı.

Yeni Malatya Stadı'na 16 Aralık Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceklerini belirten Ravcı, "İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Ligin ilk yarısının bitimine iki hafta kaldı ve önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak ama genel oyun tarzımız, kararlılığımız ve coşkumuz bu maçı bizim için kolay hale getirecektir. Kendi saha ve seyircilerimiz önünde her maçta olduğu gibi Antalyaspor karşılaşmasına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız." diye konuştu.

Taraftarların kendileri için her zaman çok önemli olduğunun altını çizen Ravcı, şöyle konuştu:

"İç sahada iyi bir grafiğe sahibiz. Bunun etkenlerinden birisi de taraftarlarımız. Bize ne kadar destek verirlerse, biz sahada o kadar büyüyoruz. Futbolcularımız seyircilerimizin desteğiyle mücadele hırslarını sahaya daha iyi yansıtıyor. Antalyaspor maçında da ben taraftarlarımızdan, hemşehrilerimizden stadı tamamen doldurmalarını istiyorum. Onların desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyorum."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:13
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  2. Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı
  3. Futbol
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