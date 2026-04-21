İyi Finans, Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu (EFBS) Üyesi Oldu

Adil Tasarruf Finansman A.Ş.’nin tasarruf finansmanı sektörüne vizyoner bir bakış açısıyla adım atan markası İyi Finans, tasarruf finansman sektörünün kurumsallaşması ve küresel standartlara ulaşması yolunda önemli bir adım atarak Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu’na (European Federation of Building Societies – EFBS) üye oldu.

Avrupa genelinde konut finansmanı ve tasarruf sandıkları alanında faaliyet gösteren en prestijli çatı kuruluşlardan biri olan EFBS, 16 Nisan’da gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında İyi Finans’ın üyelik başvurusunu onayladı. Böylece İyi Finans, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere federasyonun “gözlemci üye” statüsüne kabul edildi.

EFBS üyeliğiyle İyi Finans, Türkiye’deki tasarruf finansman sektörünü Avrupa platformunda temsil eden ilk şirket olma unvanını kazandı.

“Sektörümüz İçin Önemli Bir Dönüm Noktası”

İyi Finans Genel Müdürü Eniz Ünal, Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu’na üye olmaları konusunda şu değerlendirmelerde bulundu: “İyi Finans olarak, tasarruf finansman sektörünün güçlü ve güvenilir bir oyuncusu olarak yola çıktık. Kurumsallaşma gayretimizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sürdürüyoruz. Bu kapsamda sadece Türkiye’de değil, uluslararası mecralarda da ülkemizi gururla temsil etme yolunda büyük bir adım attık. EFBS üyeliğimiz, bu vizyonun bir meyvesi ve sektörümüzün kurumsallaşması yolunda atılmış kritik bir adımdır. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, sektörümüzün yerel gücünü uluslararası deneyimle birleştiriyoruz. Bu iş birliği, yenilikçi bakış açımızı global ölçekteki iyi uygulama örnekleriyle zenginleştirmemize ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımamıza olanak sağlayacak. İyi Finans’ın bu liderliği, sektörün Avrupa finans ekosistemiyle entegrasyonu açısından bir referans noktası olacaktır.”

Uluslararası İş Birliği ve Sektörel Gelişim

EFBS üyeliği, İyi Finans’a Avrupa’daki konut finansmanı modellerini yakından takip etme, sektörel bilgi paylaşımında bulunma ve uluslararası düzeyde stratejik iş birlikleri geliştirme imkânı tanıyacak. Bu adım, Türkiye'deki tasarruf finansman modelinin Avrupa finans piyasalarında tanınması ve sektörün itibarının küresel ölçekte güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kurulduğu günden bu yana müşteri odaklı yaklaşımı ve şeffaf yönetim anlayışıyla dikkat çeken İyi Finans, Avrupa Konut Yapı Tasarruf Sandıkları Federasyonu çatısı altında yürüteceği çalışmalarla sektörün gelişimine yön vermeye devam edecek.