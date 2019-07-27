İyi ebeveyn olmak için nasıl davranmak gerekir?

İyi bir ebeveyn olmak için öncelikle istikrarınızı kaybetmeyin ve çocuğunuzla aranızdaki olumlu iletişimi kaybetmeyin. Ama bu iki noktanın sınırlarını da kaçırmamak gerekir. Aşırı laubali ve despot ebeveynler olmamalısınız.

Çocuğunuzun birçok sırrının olduğunu unutmayın. Özellikle ergenlik döneminde, siz ve çocuğunuzun farklı düşünce yapısından kaynaklanan sorunlar yüzünden, size söylemeye çekindiği olaylar olacaktır.

Anne ve baba olduğunuzu unutmadan, sınırınızı koruyarak, kendisini anlatmaya çalışmasını sağlayabilirsiniz. Her yanlışında yanında olacağınızı söylerek, bir dayanak noktası oluşturmalısınız. Kızarak ve olumsuz yanıtlar vererek sadece çocuğunuzu kendinizden uzaklaştırırsınız.

Yanlışların doğru olmadığı konusundaki istikrarınızı her daim koruyun. Fakat bunu sert bir dille değil sadece kararlılıkla yapın. Onun düşüncelerine de saygı gösterin. Çocuklarınızın problemlerini küçümsemeyin.

Çocuğunuzun ilk yaşlarınd her söylediğine inanmamalısınız. Çocuklar sevecenlik ve mutluluk içerisinde büyüdükleri için, her daim pozitif düşünceler beslerler. Bu nedenle belli bir döneme kadar doğruluğundan emin olmadığınız şeylere inanmamaya çalışın.

Bu durumu "yalancılık" olarak algılamamak gerekir. Çocukların ılımlı düşüncesi köreltilmeden, doğru olan yavaş yavaş aktarılmalıdır.