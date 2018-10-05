İyi bir uyku için yulaf tüketin

NEDEN YULAF EZMESİ?

Araştırmalar yulaf ezmesiyle beslenenlerin vücut kitle indekslerinin düşük olduğunu ve ayrıca yulaf ezmesinin en doyurucu kahvaltı yiyeceği ve en doyurucu besinlerden biri olduğunu gösteriyor. Diğer tahıllara göre çok daha fazla çözünür lif içerir ve normal bir insanda 2 kat daha fazla doygunluk sağlar. Besleyici olduğu kadar düşük kalorilidir de.

Yulaf muhteşem bir lif kaynağıdır. Vücut için gerekli olan her iki lif kaynağını da bulundurur. Yapısındaki en önemli liflerden biri betaglukan (suda çözünen lif) adlı mucizevi liftir. Mucizevi diyorum çünkü yulafa besinsel değeri veren madde betaglukan.

Betaglukan çözünür bir lif dedik. Çözünür lif kaynakları sindirim kanalında yağlara yapışır ve fazla yağın vücuttan atılmasına yardımcı olur. Böylelikle hem sağlıklı kiloda kalmayı sağlar hem de vücuttan fazla kolesterolün bağırsaklar yoluyla atımını sağlar. Kolesterolü düşürür ve böylelikle kalp sağlığı da korunur. Bunun yanı sıra yine yulaftaki lifler kan şeker dengesini sağlamaya yardımcı olur. İnsülin direnci ve diyabeti(şeker hastalığı ) engeller. Yine bu muhteşem lifler, bağırsak sağlığı için de mucizevidir. Bağırsaklar için adeta bir süpürge görevi görür, bağırsak fonksiyonlarını düzenler.

Yulaf melatonin içerir. Bu sayede daha iyi ve kaliteli bir uyku uyumaya da yardımcıdır.

Yulaf ne kadar işlenirse yararlılığı bir o kadar düşmektedir. Lif oranı işlendikçe azalmaktadır. Bu nedenle de yulaf, yulaf ezmesi olarak tercih edilirse daha fazla yararlanım sağlanabilir.

Yulaf minerallerden demir, manganez, magnezyum, çinko ve selenyum açısından iyi bir kaynaktır. Vitamin olarak E vitamini, tiamin, niasin, riboflavin, folat ve diğer B grubu vitaminlerinin iyi bir kaynağıdır.

Yulaf içeriğinde gluten olan bir tahıldır. Gluten duyarlılığı olanların tüketmemesi gerekir.

NASIL TÜKETİLİR?

Yulaf ezmesi güzel bir kahvaltı ve ara öğün alternatifidir. Yoğurda veya süte karıştırılıp içerisine taze veya kuru meyve doğrayıp üzerine tarçın, ceviz, badem eklenerek tüketilebilir. Ayrıca dilerseniz yulafı sütle pişirip içerisine elma, çilek, muz gibi meyveler doğrayıp tarçın dökerek muhteşem bir tat oluşturabilirsiniz. Haftada 2-3 gün rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Bunun yanı sıra yulaf ezmesini çorbalarınıza ve omletinize de ekleyerek daha doyurucu sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz.