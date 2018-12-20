



BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, "İyi bir takımız, takım ruhumuz var." dedi.

Giray Bulak, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takımın son bir aydır baskılı bir lig süreci geçirdiğini, sağanak altında, çamurlu saha ve kötü zeminlerde oynamalarına rağmen güzel sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

İlk yarının son haftasında Hatayspor deplasmanında da ağır bir zeminde mücadele vereceklerini dile getiren Bulak, "İyi bir takımız, takım ruhumuz var. Kendimizi ortaya koyuyoruz. Bizim temas oyunu dediğimiz bir parolamız var. Bu oyunu iyi oynuyoruz ve rakibi döndürmüyoruz. İyi pas yapıyoruz, iyi derin oynuyoruz. Dar alanda, küçük alanda oynuyoruz ve sonuç alıyoruz. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Bulak, Balıkesirspor Baltok'ta ekonomik sorunların devam ettiğini anlatarak, "Takımın sorunlarında hiçbir düzelme yok. Şehir hala hadiseye duyarsız. Şehrin yöneticileri hadiseye duyarsız. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu benim vazifem değil ama ben çocuklarım adına bunu söylemek durumundayım. Devreye gireceğiz. Bu çocuklar evlerine, ülkelerine gidecek, belli bir süre sonra da Antalya'da toplanacağız. Kaygım, endişelerim, kuşkularım var." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Baltok, yaptığı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.