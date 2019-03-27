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"İyi bir başlangıç yaptık"

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir:"Elemelere 2 maçta da gayet başarılı bir şekilde 6 gol atarak ve hiç gol yemeden 6 puanla başladık. İyi başlangıcın devam etmesini arzuluyoruz. İnşallah iyi olacak"- "Önemli olan 8 Haziran'da Konya'da yapacağımız Fransa maçıdır. O maçtan mutlak suretle iyi bir netice almamız gerek. Arkasından gideceğimiz İzlanda deplasmanı da gruptaki şansımızın ne kadar olacağını gösterecek"

27 Mart 2019 Çarşamba 20:47
"İyi bir başlangıç yaptık"


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne 2'de 2 galibiyetle yaptığı iyi başlangıcın devam etmesini hedeflediklerini söyledi.

Volkswagen Arena'da bu yıl 65'incisi gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri töreninden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, A Milli Takım'a Şenol Güneş'in teknik direktör olmasıyla yeni bir heyecan geldiğini belirtti.

Milli takımın EURO 2020 Elemeleri'nde ilk 2 maçını kazanarak iyi bir başlangıç yaptığını vurgulayan Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile yeni bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmeyle birlikte milli takıma yeni bir ruh geldi. Yeni bir sistemle oyuncuları milli takımımıza davet etti. Elemelere 2 maçta da gayet başarılı bir şekilde 6 gol atarak ve hiç gol yemeden 6 puanla başladık. İyi bir başlangıç yaptık. İyi başlangıcın devam etmesini arzuluyoruz. İnşallah iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Eleme grubundaki 3. hafta maçında 8 Haziran'da Fransa'yı konuk edeceklerine dikkati çeken Özdemir, "Önemli olan 8 Haziran'da Konya'da yapacağımız Fransa maçıdır. O maçtan mutlak suretle iyi bir netice almamız gerek. Arkasından gideceğimiz İzlanda deplasmanı da gruptaki şansımızın ne kadar olacağını gösterecek. Yeni bir ruh, yeni bir takım. İnşallah bu başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Türk miletinin de bu başarıya ihtiyacı var çünkü özledik. Uzun zamandan beri milli takımımızın böyle bir başarısı yok. İnşallah en kısa zamanda bu başarıya ulaşacağız. Türk milleti de gururla bu başarıyı bekliyor." diye konuştu.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri hakkında da görüşlerini aktaran Özdemir, "Milliyet'in yapmış olduğu çalışma marka haline geldi. Türkiye'de herkes 'yılın sporcuları kimlerdir' diye Milliyet'in yapacağı bu geceyi bekliyor. Başta Milliyet ailesi olmak üzere herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:47
  1. Futbol
  2. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri
  3. Nihat Özdemir
  4. TFF
  5. Türkiye Futbol Federasyonu

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