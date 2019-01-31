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"İyi başlayıp galip geleceğiz"

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Kayserispor maçı, ilk saniyesinden sonuna kadar iyi başlayıp, iyi bitirmek isteyeceğimiz bir karşılaşma olacak"

31 Ocak 2019 Perşembe 13:32
"İyi başlayıp galip geleceğiz"


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edecekleri İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçına istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak devre arasına 2-2 berabere girdiklerini hatırlatan Bulut, son dakikalarda yedikleri golle kaybetmelerine rağmen sahadan başları dik ayrıldıklarını belirtti.

Yaptıkları işlerin ortada olduğunu dile getiren Bulut, "15 aylık sürede nereden nereye geldiğimizi kimse unutmasın. Sadece birkaç kişinin saçma sapan yorumları yüzünden bu takım ters yöne gitmeyecek. Tam tersi daha iyi olmaya çalışacağız. İnşallah bunu da Kayserispor karşısında göstereceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Her geçen gün kendilerini geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Sadece defansta durup hızlıca gol atmaya değil, kendini geliştirerek daha çok topa sahip olmaya çalışan bir Evkur Yeni Malatyaspor olması lazım. Hücum yaptığınızda defanstaki o açıkları veriyorsunuz. Burada önemli olan hücum yaparken basit hatalar yapmamak, topa daha çok sahip olabilmek ve yapacağınız hücumları sonuçlandırabilmek."


- "İyi başlayıp galip geleceğiz"


Erol Bulut, genç oyuncularla yaklaşık 25 kişilik bir kadroya sahip olduklarını belirterek, futbolcularıyla hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda en iyiye gitmeye çalışacaklarını kaydetti.

Cumartesi günü zorlu bir maç oynayacaklarını anlatan Bulut, "Kayserispor maçını kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçına iyi başlayamamıştık. Kayserispor maçı, ilk saniyesinden sonuna kadar iyi başlayıp, iyi bitirmek isteyeceğimiz bir karşılaşma olacak. İnşallah iyi başlayıp galip geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kupada çeyrek finalde Göztepe ile eşleştiklerini hatırlatan Bulut, "Göztepe güçlü bir ekip, iyi bir kadrosu var. Bu da Kayserispor'dan sonra kendi evimizde oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Sahamızda iyi bir skor alıp İzmir'e o şekilde gitmek istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz, inşallah bunu da gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, 44 yaşına giren teknik adam, gazetecilerin doğum gününü kutlaması üzerine, "Bütün mesaj gönderen arkadaşlara, taraftarlara, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 44. yaş günüm bize, teknik heyete, futbolcularımıza hayırlı olur." diye konuştu.


- Antrenman


Erol Bulut'un açıklamasının ardından sarı-siyahlı futbolcular, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, antrenmanın basına açık kısmında koşu ve ısınma hareketleriyle taktik çalışma yaptı.

Tedavisi devam eden Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı koşu yaptı. Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Murat Akça ise tedavisinin ardından takımla çalışmalara başladı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:32
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