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İVME’de ilk imza Sivas’ta atıldı

Sivas’tan dünyaya eksantrik mili ihraç eden ESTAŞ firması, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) finansman paketini kullanan ilk firma oldu.

11 Haziran 2019 Salı 14:15
İVME’de ilk imza Sivas’ta atıldı

Sivas’tan dünyaya eksantrik mili ihraç eden ESTAŞ firması, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) finansman paketini kullanan ilk firma oldu.


Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank işbirliğiyle İVME adlı finansman paketi kamuoyuna duyurulmuştu. Ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltmak, dış ticaret açığını düşürmek, istihdama katkı sağlamak ve döviz gelirlerini artırmak amacıyla yapılan İVME paketinde ilk imza Sivas’ta atıldı. Bu kapsamda bugün firmada protokol imza töreni düzenlendi.TöreneESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, Ziraat Bankası Sanayi Şube Müdürü Gökhan Gültepe, Ziraat Bankası Sivas Bölge Yöneticisi Dr. Murat Gültepe katıldı. Firma İVME finansman paketi kapsamın da Ziraat Bankası ile imzaları attı.


Burada konuşan Ziraat Bankası Sivas Bölge Yöneticisi Dr. Murat Serdar Bulut, İVME finansman paketini hatırlatarak, “23 Mayıs 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı üzere üç kamu bankası ile birlikte yaklaşık 30 milyar lira kullandırmak için bir finansman uygulamasına başlandı. Bu finansman uygulamasının adı ileri verimli milli endüstri kısaca ivme finansman paketi. Bu kapsamda da biz Sivas bölge yöneticiliği olarak ilimizde ve Tokat ilindeki firmalarla öngörüşmelerimizi yaptık. Bu firmalarımızdan bir tanesi ki en çok hak edeni ESTAŞ’tır. Sivas’ın gururu. Finansman paketinden kendilerini yararlandırmak istedik. Onlar da olumlu görüş sundular. Bu kapsamdaki ilk kullandırımı da firmaya dün itibari ile yaptık“ dedi.



Türkiye kullanan ilk firma oldu


ESTAŞ Genel Müdür Osman Mavuş ise Türkiye’de kullanan ilk firma olduklarını söyleyerek, “Burada bulunmamızın bir sebebi de bu paketi memleketimizin ekonomisine çok büyük katkılar sunacağını inanıyoruz. Ayrıca Türkiye’de de bu krediyi ilk kullanan firma olduğumuz için de bunu söyleme hakkımız olduğunu söyleyebilirizçünkü ESTAŞ hep ilk olanbir firma. Eksantrik milinde yakıt pompa milinde birçok yenilikleri var. Bu sene bildiğiniz gibi ESTAŞ inovasyon liginde de inovasyon sonuçları kategorisinde Türkiye birincisi oldu. İnovasyon sonuçları çok önemli. Sadece bir inovasyon patent almak değil. Bunu ticarete dökebilmek. Bunu çok önemli bir sac ayağı da tabii ki finansman. Yani bu finansmanı da cumhurbaşkanımızın önderliğinde sayın bakanımızın önderliğinde ve ilgili kamu bankalarımızın genel müdürleri, müdürleri bütün çalışanların nezdinde teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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