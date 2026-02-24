IVECO’dan Karadeniz hamlesi! Samsun’da yeni stratejik iş ortaklığı

IVECO, Türkiye genelinde sürdürdüğü büyüme stratejisini Karadeniz Bölgesi’ne taşıdı. IVECO, Samsun’da ERC Otomotiv ile stratejik bir iş ortaklığına imza attı.Karadeniz Bölgesi’nde güçlü ve köklü bir yapılanmaya sahip olan ERC Otomotiv, bu iş birliğiyle birlikte IVECO Türkiye’nin Samsun’daki yetkili satış ve satış sonrası hizmetler temsilcisi oldu. Samsun’un Çarşamba İlçesi Eğercili mevkiinde konumlanan ve toplam 17.243 m² alanda hizmet verecek tesis, bölgedeki IVECO kullanıcılarına tek çatı altında kapsamlı çözümler sunacak.

ERC Otomotiv tesisinde; 500 m² kapalı satış alanı, 250 m² kapalı ikinci el satış alanı, 2.860 m² kapalı servis alanı ve 3 adet 19 m²’lik çalışma kanalı bulunuyor. Samsun Havalimanı’na yalnızca 3 kilometre mesafede konumlanan bu tesis, modern altyapısı ve geniş kapasitesiyle IVECO'nun tüm ürün yelpazesi için satış ve satış sonrası hizmetleri üst seviyede sunmayıhedefliyor.

Karadeniz’de güçlü iş ortağı

40 yıllık bir yapılanmanın parçası olarak 2019'danitibaren otomotiv sektöründe ERC Otomotiv markasıylafaaliyete geçen IVECO’nun Samsun bayisi, yetkili bayilik sürecini tamamladıktan sonra servis altyapısınıgüçlendirerek IVECO’yu Samsun’da modern,tam donanımlı bir tesis ile temsil etmeye başladı.2025 yılında öncelikle satış süreçlerini başlatan ERC Otomotiv, yılı güçlü bir ivme yakalayarak kapattı.

İş birliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, şunları söyledi:“IVECO, Türkiye’de hızla büyüyen ve dinamik bir marka konumunda. Bu büyüme, müşterilerimize daha yakın olmamızı ve hizmet ağımızı sürekli geliştirmemizi gerektiriyor. Karadeniz’in sanayi açısından gelişmiş şehirlerinden biri olan Samsun’da ERC Otomotiv ile kurduğumuz bu iş ortaklığı, bölgedeki IVECO kullanıcılarına hem satış hem de satış sonrası hizmetlerde önemli katkılar sağlayacak.”

Işınak sözlerine şöyle devam etti:“Müşteri deneyimini çok önemsiyoruz. ERC Otomotiv ile kurduğumuz bu güçlü iş birliği, kalite süreçlerimize ve Türkiye genelindeki hizmet ağımıza yaptığımız yatırımın somut bir göstergesidir. ERC’nin köklü bir holding yapılanmasından gelen gücü ve müşteri odaklı yaklaşımı markamızla büyük bir uyum içinde. ERC Otomotiv’in IVECO Türkiye ailesine katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Ortaklıkla ilgili görüşlerini paylaşan ERC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Albayrak ise şu ifadeleri kullandı. Samsun’da 40 yıla yaklaşan köklü geçmişimizden aldığımız güçle, ticari araç sektöründeki ilk yatırımımızı IVECO Yetkili Satıcı ve Servisi ERC Otomotiv ile hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Doğup büyüdüğümüz bu şehirde edindiğimiz güven, tecrübe ve kurumsal sorumluluk bilincini, IVECO’nun global kalite anlayışıyla birleştirerek bölgeye değer katmayı hedefliyoruz. ERC Otomotiv’i, yalnızca ticari araç alanında yeni bir adım değil; Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nin lojistik gücünü destekleyecek, istihdam yaratacak ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olarak görüyoruz.”