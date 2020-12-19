İVD 7256 vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır?

İlk olarak İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet adresine girin. Burada sayfanın alt kısmında bulunan "e-devlet şifresi ile giriş" seçeneğine tıkladıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve şifre bilgileriniz ile sisteme girişinizi gerçekleştirin.

Sisteme giriş yapmanızın ardından sayfanın en altında bulunan yapılandırma işlemleri, 7256 sayılı yapılandırma kanunu dahilinde tecil işlemleri ve 7256 başvuru formuna basın. İlgili borcunuzu seçtikten sonra başvuru sayfasına geçebilirsiniz.

Daha sonra karşınıza çıkan bilgiler içerisinden kimlik bilgilerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Kaç taksitle yapılandırmadan faydalanmak istediğinizi belirttikten sonra

size sunulan seçenekleri okuyun ve "evet" diyerek ilerleyebilirsiniz.

Tüm işlemleriniz sona erdikten sonra "açıklamayı okudum, kabul ediyorum" sekmesini işaretleyin ve “Tamam”a tıklayın. Bu şekilde başvuru işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Başvurunuzun durumunu ise "başvurularım" alanından teyit edebilirsiniz.

Yetkililer koronavirüs önlemleri kapsamında başvuruların internet adresi üzerinden gerçekleştirilmesini belirtiyor.