İTÜ'nün Kamerunlu öğrencisine en iyi proje ödülü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kamerunlu Beltus Nkwawir, Wiysobunri 2020 Uluslararası Öğrenci Akademisi Ödülü'ne değer görüldü.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce uluslararası öğrenciye mali destek sağlanmasından ve öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesinden sorumlu olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de bulunan tüm uluslararası öğrencilere yönelik 2020 Uluslararası Öğrenciler Proje Yarışması düzenlendi.

Bu yılki ana konusu "Pandemi Sonrası Dünya" olarak belirlenen yarışmada, ayrıca "YTB'nin 10. Yılı" özel konusu da yer aldı.

İTÜ Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olan Beltus Nkwawir, "X Işını Görüntülerinde Covid-19'un Otomatik Tanılanması için Bir Topluluk Derin Öğrenme Sistemi" başlıklı projesiyle yarışmaya katıldı.

Beltus Nkwawir'ın İTÜ öğretim üyelerinden Dr. Hamza Salih Erden ve Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin'in danışmanlığında yürüttüğü çalışma, fen bilimleri kategorisinde en iyi proje seçildi.

Ödülle ilgili değerlendirme yapan Beltus Nkwawir, "Hayatımda böyle bir ödül kazanabileceğime hiç inanmazdım, çünkü yeteneklerime güvenmiyordum ve böyle ödül kazanacak bir araştırma projesi oluşturabilecek bilgiye sahip değildim. İTÜ'ye kayıt olduktan sonra dünya çapında hocalarla karşılaşma şansına sahip oldum." ifadelerini kullandı.

Beltus Nkwawir, özellikle kendisini destekleyen ve teşvik eden danışmanlarına, İTÜ'ye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na teşekkür etti.















