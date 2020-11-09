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Aktüel İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarından 10 Kasım'a özel çalışma
Aktüel

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarından 10 Kasım'a özel çalışma

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:44:08 -
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarından 10 Kasım'a özel çalışma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) Çalgı Eğitimi, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri 10 Kasım'a özel video hazırladı.

Topluluk, vefatının üzerinden 82 yıl geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği türkülerden biri olan "Çökertme"yi icra etti.

Yaklaşık 30 kişiden oluşan ekibin performansı, benzerlerinden farklı olarak otantik biçimiyle icra edildi ve seslendirildi.

Gerçekleştirilen performansa, İTÜ TMDK öğretim üyelerinden Erhan Uslu sesiyle, Ünal Yörük zurna icrasıyla, Erdem Şimşek bağlamasıyla, Eyüp Uzunkaya ise zeybek koordinasyonuyla katkı sundu.

Ayrıca projeye 19 öğrenci sesiyle dahil olurken, zurna, davul, bağlama, kanun, kaval ve kemane çalgıları eşliğinde zeybek performansı da sergilendi.

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