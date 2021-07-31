İTÜ mezunlarının genel istihdam oranı yüzde 66.04

Satoğlu, “İstihdamı en yüksek üç bölümün yüzde 87.18’le Matematik Mühendisliği, yüzde 80.82’yle Bilgisayar Mühendisliği, yüzde 79.34’le Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği olduğu görülüyor. İstihdam oranı en yüksek olan fakülte ise yüzde 79.75’le Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi” açıklamasını yaptı. Satoğlu, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Şarık Tara, Şekib Avdagiç, Nail Olpak, Zeynep Bodur Okyay, Erol Bilecik, İsmail Gülle gibi iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini mezun ettiklerini hatırlattı. Satoğlu, İTÜ’nün 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde MasterBee programının yanı sıra girişimcilik ve staj imkânlarıyla öğrencilerine farklı bir gelecek inşa ettiğine de dikkati çekti. Üniversitenin 14 fakültede 99 lisans programı bünyesinde bulundurduğunu kaydeden Prof. Dr. Satoğlu, “Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz” dedi.

Dikkat çeken projeler

Yerli bilgisayardan güneş enerjisiyle çalışan arabaya, üniversite radyosundan TV yayınına, küp uydusu İTÜpSAT1’den ektrikli minibüse, hidrojenle çalışan ve Martı adı verilen tekneden insansız otomobile kadar pek çok önemli inovasyona imza atan İTÜ, 1773’ten bu yana bilgide derinleşme, keşfederek yeniliklere ilham verme ve insanlığı ileri taşıma vizyonuna yatırım yaparak ilerliyor.