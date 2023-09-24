İttifakın kapılarını kapatan Akşener'e Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun telefonu!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlandığı açıklanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İP'li Akşener'in viral enfeksiyon rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.
Kürşad Zorlu, Akşener'in rahatsızlığından dolayı programlarının ertelendiğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener’i arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
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