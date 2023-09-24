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Siyaset İttifakın kapılarını kapatan Akşener'e Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun telefonu!
Siyaset

İttifakın kapılarını kapatan Akşener'e Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun telefonu!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 21:22:00 - 2023-09-24 21:27:05
İttifakın kapılarını kapatan Akşener'e Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun telefonu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlandığı açıklanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İP'li Akşener'in viral enfeksiyon rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.

Kürşad Zorlu, Akşener'in rahatsızlığından dolayı programlarının ertelendiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener’i arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

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